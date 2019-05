Sis figures de DA van donar 7.000 euros a la campanya

Sis destacats integrants de les files demòcrates van aportar un total de 7.000 euros en concepte de donació per finançar la campanya electoral de DA, tal com va publica ahir el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) a partir de recull l’article 44 de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.

Segons l’informe elaborat pel president del Tribunal de Comptes, Francesc d’Assís, el major contribuent va ser el propi cap de llista Xavier Espot que va donar una quantitat de 2.000 euros. Els altres cinc pesos importants del partit que van contribuir a finançar la campanya demòcrata van ser: el cap de Govern en funcions, Toni Martí, per valor de 1.000 euros; el president del partit i ministre d’Educació i Ensenyament en funcions, Eric Jover, per valor de 1.000 euros; l’expresident de DA, Carles Torralba, per valor de 1.000 euros; el secretari general de la formació, Esteve Vidal, per valor de 1.000 euros; i, finalment, el ministre de Finances i portaveu del Govern en funcions, Jordi Cinca, per valor de 1.000 euros.

D’altra banda, el conseller general, Carles Ensenyat, i la seva mare, Maria Reig, van donar 240 euros i 400 euros respectivament «en espècie», segons recull el BOPA, per a la candidatura demòcrata a la circumscripció parroquial d’Encamp.El mateix Vidal va explicar que les donacions s’han fet d’acord amb el que contempla la llei i que són les úniques que es van fer des del propi partit.

Les candidatures electorals, segons dicta la llei, poden rebre donacions, en diner o espècie, procedents únicament de persones físiques, nacionals o residents, per un valor màxim de 6.000 euros. D’aquesta manera, queden excloses de fer-ho les persones jurídiques i els ens sense personalitat jurídica, així com tampoc les físiques que prestin serveis a alguna administració pública. Finalment, a Andorrà està estrictament prohibit acceptaran donacions que provenen d’anònims.