Ral·li Històric amb criteri de selecció i tria de mitjanes

A partir del 6 de maig i fins al 31 del mateix mes s’obrirà el període de preinscripció per al 48è Ral·li d’Andorra Històric. La prova tindrà lloc el 14 i 15 de setembre i la novetat d’enguany és que, donada l’habitual allau d’inscripcions que completa en poques hores les places disponibles, ACA Esport ha establert un criteri de selecció per punts que permetrà confeccionar una llista final d’inscrits i que tindrà en compte conceptes com l’originalitat, la singularitat o si els cotxes són rèplica d’un model de competició de l’època. D’aquesta manera s’assegurarà la qualitat mecànica dels 100 cotxes seleccionats, que serà el principal atractiu d’aquesta edició.

La prova està reservada a vehicles dels grups Hi (1972-1981) i J (1982-1990) i l’itinerari total serà de 347 quilòmetres, dels quals 137 seran de regularitat controlada, corresponents a 11 trams (6 d’ells diferents), dividits en dues etapes. Una altra novetat és que els pilots podran escollir la mitjana a seguir en els trams, sense tenir en compte el vehicle ni la cilindrada.