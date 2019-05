Els esbarts Laurèdia i Marboleny realitzen un intercanvi cultural

El Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny es va fundar el 1976 amb l’objectiu de treballar per la dansa i la música catalana d’arrel tradicional, incentivant la recerca, la promoció, l’aprenentatge i la formació. Desenvolupa aquests punts a través de tres agents adherits al Cercle: el Grup de Recerca Folklòrica de la Garrotxa, el festival Ésdansa i l’Esbart Marboleny. Aquest últim va néixer el 1981, fent la seva primera aparició en públic dos anys després. El 1992 es va crear l’Escola de Dansa, amb la voluntat d’iniciar els més joves en la dansa popular catalana. Actualment, l’entitat està formada per prop de 200 balladors, repartits en diferents grups. El Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny realitza tota la seva activitat a l’Espai de Dansa d’Arrel Tradicional des del 2006.

Els grups Infantils 2 (de 8 a 11 anys) i Juvenils (de 12 a 15) de l’Esbart Laurèdia participaran amb el de Cintes (de 8 a 11) de l’entitat catalana. Dissabte al matí realitzaran un taller de danses amb el Ball de la Marratxa com a principal protagonista. Serà l’ocasió per donar a conèixer de manera didàctica i pedagògica la gènesi del coprincipat. A la tarda s’oferirà una actuació conjunta de les dues entitats a l’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos lauredià.

L’Esbart Laurèdia portarà a terme aquest cap de setmana un intercanvi cultural amb l’Esbart Marboleny de les Preses, localitat de la comarca de la Garrotxa. Serà una oportunitat per a les dues entitats de compartir coneixements i participar en diverses activitats de manera conjunta. Seran unes jornades que en primera instància se celebraran a Sant Julià de Lòria i després ho faran en territori gironí.

Per El Periòdic

