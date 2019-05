El rostre de la superació

Hamza Driouich és un català d’origen marroquí que viu al Masnou. Com molts altres fills d’immigrants, de petit es va trobar amb una sèrie de dificultats com ara diferències culturals, religioses i socioeconòmiques. Totes aquestes barreres les va superar gràcies a la seva capacitat de treball, a la seva passió pel bàsquet i a la voluntat d’una comunitat que li va donar totes les facilitats al seu abast. Ara, en Hamza té l’oportunitat de donar un cop de mà a nens i nenes al Marroc, a la terra on van néixer els seus pares. Gràcies a les xarxes socials, entrenadors de bàsquet de Casablanca es van posar en contacte amb ell per nodrir-se de la seva experiència i del seu coneixement. I en Hamza va dir que sí.

El MoraBanc Andorra va projectar ahir el documental Projecte Hamza com una activitat més de la seva Escola de valors que pretén oferir eines als jugadors de la base del club (i als seus pares) per aprofitar l’esport com una fase clau de formació vital. «La idea és utilitzar el bàsquet com a canal, com a vehicle per transmetre una sèrie de valors d’esforç, de sacrifici, d’humilitat o de treball en equip entre d’altres» exposava Jaume Tomàs, que concloïa que «al final no inventem res, el que volem és dotar de cada cop més contingut a aquesta pota del projecte». El coordinador de la base del club va ser l’encarregat de presentar l’acte en què es va projectar el documental i que va tenir lloc ahir a la sala d’actes del MoraBanc que estava plena de gom a gom. A la projecció van assistir Driouich i el director de la peça, Vidal Sabaté.

«La nostra idea és mantenir una activitat continuada i formativa a l’escola de valors amb el suport de la Sònia Bigordà i la Mariona Buxó de PsicoB i anar portant al país, sempre que sigui possible, persones que puguin explicar històries exemplaritzants, com és el cas del Hamza» manifestava el president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs.