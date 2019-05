El Festival Ull Nu compta amb 23 finalistes sorgits d’entre 440 obres

La setena edició del Festival Ull Nu estrena dates, del 22 al 26 de maig, i comptarà amb 23 finalistes dividits en curmetratges, migmetratges i llargmetratges. La xifra de produccions presentades puja fins a les 440, augmentant xifres d’anys anteriors. D’aquestes cinc eren andorranes, de les quals una optarà a ser guardonada.

L’esdeveniment comptarà amb el Teatre Comunal com a centre neuràlgic per visionar les obres, tot i que fora del recinte es realitzaran activitats paral·leles. Entre les obres de major durada se’n van presentar un total de 35, «una xifra més que destacable», va assegurar el director del festival, Hèctor Mas, remarcant que els autors són «tots menors de 35 anys, dels Pirineus i que presenten la seva opera prima». Aquesta és una mostra que «cada cop els joves s’atreveixen més amb els llargmetratges. Ho comprovem cada any. Es nota que obre camí quan la gent s’hi posa i obté resultats». Entre els curts es troba Le blizzard, de l’andorrà Álvaro Rodríguez Areny.

En les produccions presentades per optar a prendre part a l’Ull Nu «et trobes de tot, però és molt difícil fer la tria, des de principi ens hem trobat amb molta qualitat». En aquesta ocasió hi haurà dos jurats. El professional «està molt bé». Hi són presents Marc Creuet, director, guionista i dramaturg que va ser nominat com a millor director revelació als premis Goya per El rei borni; Laia Ateca; directora d’art que va treballar amb Woody Allen; i Emma Fariña, productora documental. També hi haurà un jurat del Carnet Jove, que atorgarà dos premis. «És molt important involucrar els joves i despertar-los l’esperit crític», subratllava Mas.

Els tres primers dies es projectaran els llargmetratges i migmetratges, mentre que divendres i dissabte serà el torn dels curts. «Procurem que hi hagi un equilibri en els blocs de projeccions per categories», per fer-ho més amè per a l’espectador: «Pensem en el públic». Entre les obres de més curta durada la major part són ficcions. Entre la resta s’hi troben documentals, animacions, vídeo-art i altres gèneres.