Revolució a la FAE

Canvis. Molts canvis. Aquest és el resum de la roda de premsa que la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va convocar ahir i en la que va presentar oficialment la nova organització tècnica-esportiva de l’entitat. En aquest nou organigrama, l’actual director tècnic de la FAE, Carles Visa, passa a ser gerent, deixant una direcció tècnica que ara es dividirà en tres parts: la direcció esportiva d’esquí alpí, que estarà en mans de Max Tissot; la d’esquí de fons, a càrrec de Joan Erola; i la de boardercross i estil lliure, dirigida per Carles Visa.

Així doncs, Tissot i Erola passaran a ser «els referents tècnics d’aquestes àrees, que no només comporta la gestió dels equips nacionals, sinó que s’entén que també participaran en l’organització i gestió dels equips de tecnificació i de tot el treball de base», va manifestar Visa. «Crec que ha arribat el meu moment de donar pas a una nova manera de fer, amb noves idees que ens acabin d’aportar el que ens falta per acabar d’assolir l’objectiu que tenim tan i tan a prop però que encara no hi som, però que estem convençuts que amb gent experimentada com el Max i el Joan, que són bons coneixedors de les especificitats del nostre sistema, crec que podem fer aquest pas endavant que pretenem», va assegurar.

De la mateixa manera, el nou gerent va anunciar que, amb la sortida de Carlo Bagnod, fins ara el responsable dels equips masculins, es faran canvis per «optimitzar tant els nostres recursos com tots els esforços que es realitzen en benefici dels atletes». Fins ara hi havia un responsable pels homes i un altre per a les dones, i ara es treballarà «més en comú, per optimitzar millor els recursos i esforços i així obtenir un millor rendiment de tot plegat». «Disposem de 7-8 mesos l’any on tots els grups estan separats, i en tenim molts. Crec que s’optimitza molt poc tot, per això volem que hi hagi un sol director que, en el cas de l’esquí alpí, serà el Max», va valorar. D’altra banda, Visa va comentar que «un altre dels motius és el volum de feina que actualment tenim a la FAE, que és molt important, i creiem que era del tot necessari distribuir millor la feina i així desvincular la part administrativa, o de gestió, de l’esportiva».

Tissot afronta el repte amb moltes ganes i va expressar que «em fa molta il·lusió que dipositin aquesta confiança en mi. Estem en un punt en què s’ha de revisar algunes coses de l’esquí andorrà, no tot, per tal d’intentar fer un pas endavant i així aconseguir el top 30 mundial o, inclús, més regularitat a la Copa d’Europa i els Mundials Júniors». «Crec que puc aportar una nova visió perquè, amb el meu passat com a corredor i la meva experiència amb la federació francesa, puc aportar un punt de vista diferent. Crec que a França estan treballant bastant bé i tenen resultats. No vull copiar el que fan però podem adaptar-ho a la nostra realitat», afegia.

Pel que fa al moment d’estancament que viu la federació, va detallar que «tenim bons atletes joves però no és fàcil fer el salt a la Copa d’Europa ni a la del Món. El nivell mundial cada vegada és més alt i dens i arribar-hi és difícil. M’he adonat que quan els esportistes arriben al circuit FIS arrosseguen dèficits que els penalitza en un primer temps i després agafen una mica de retard. Volem modificar el treball de base per solucionar-ho i que així entrin amb més força al circuit».

Encara hi ha molts canvis a confirmar. En aquest sentit va comentar que «la meva feina ara és trobar un entrenador cap d’equip dels nois». Pel que fa a les noies, va explicar que «no canvia molt perquè el que farem és una reestructuració. Tindrem els mateixos entrenadors però hem posat el Iago Antes com a responsable de la Mimi, amb l’ajuda del Pol Ferrer. En velocitat no hi haurà canvis». Roger Vidosa, que fins ara era l’entrenador de la Mimi, passarà a ser entrenador de la base. «Tenim aquest projecte i Vidosa portarà la preparació física d’aquest grup perquè té molta experiència i molts estudis en aquest aspecte i crec que pot fer una feina molt bona».

Pel que fa al fons, Joan Erola va destacar que per a ell «ja és fer una mica la feina que estava fent fins ara perquè tenim pocs corredors i, a part de portar l’entrenament, em preocupava de l’àrea dels joves i de fer un control dels entrenadors». Així mateix, va manifestar que «no volem fer gaires canvis perquè estem en una línia bona, l’Irineu i la Carola estan fent bons resultats. Hem tingut molta sort perquè han sortit dos corredors d’entre molt pocs que ho estan fent bé». Tot i això, va subratllar que «si volem tenir més corredors en un futur, hem de potenciar molt la base i incidir en els joves». Així mateix va esmentar que «m’agradaria portar alguna competició internacional i poder arribar a acords amb les estacions perquè ara només n’hi ha una que aposta pel fons: Naturlàndia».