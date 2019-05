Creix un 70% el trànsit de vehicles francesos a la frontera espanyola

El Punt de Trobada i les parròquies centrals celebren l’arribada de nous clients gals

La Guàrdia Civil ha constatat un augment de més del 70% de vehicles amb matrícula francesa a la frontera hispanoandorrana. Fonts del cos ho van atribuir directament al tancament de la carretera RN22, tot i que de moment es manté el mateix nombre d’efectius i no es plantegen adoptar mesures de seguretat extraordinàries. «Fem el seguiment de sempre i es controla per igual un vehicle amb matrícula espanyola que un amb andorrana o francesa», van informar des de la Farga de Moles.



El cap de l’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, també va reconèixer que en els darrers dies hi ha hagut un repunt en l’entrada del nombre de vehicles al Principat per la frontera sud, malgrat que no va voler concretar si es deu al tancament de la via d’accés amb França o als visitants del pont de maig. El que és evident, però, va admetre Bonell, «és que hi ha més cotxes francesos a les parròquies centrals del que és habitual».

Francesos al centre

Qui també ha notat un increment d’arribada de veïns gals han estat els comerciants de les parròquies baixes, especialment els del Punt de Trobada. Des del centre comercial van considerar que «tot i que nosaltres ja tenim els nostres propis clients francesos, només cal anar per la carretera per veure que hi ha més afluència que mai». Les seves compres principals són de tabac i begudes alcohòliques, les mateixes que fan normalment als establiments del Pas de la Casa. Respecte a les parròquies centrals, els botiguers i restauradors de l’avinguda Meritxell i Carlemany van reafirmar la tendència del Punt de Trobada i van celebrar l’afluència de nous clients. Amb tot, la majoria de visitants arriba i marxa el mateix dia però no es queda a dormir al país.

Andorra-Tolosa

Pel que fa a les línies d’Andbus que cobreixen la ruta Andorra-Aeroport de Tolosa i a la inversa, fonts de la companyia van explicar que s’han reduït de tres a dues i que el trajecte es fa actualment per Puigcerdà, la Guingueta d’Ix, Pimorent i, finalment, Tolosa. Segons les mateixes fonts, «abans anàvem de la capital a Canillo i al Pas de la Casa en un recorregut gratuït i d’allà entràvem a territori francès. Ara anem primer al Pas, carreguem la gent, baixem a l’estació d’autobusos d’Andorra la Vella i sortim per la frontera espanyola». Així mateix, van assegurar que «la gent continua viatjant» i que, en general, «tothom es pren bé la modificació del trajecte perquè saben que no és culpa nostra». A més, van confirmar que ni les autoritats espanyoles ni les andorranes havien posat cap impediment a l’hora d’autoritzar la companyia per travessar la frontera del riu Runer i, de moment, descarten demanar qualsevol mena d’ajuda o indemnització pública.

Un mes incomunicats

Cal recordar que aquesta nit ja farà una setmana que la frontera del Pas de la Casa va tancar per motius de seguretat després de l’esllavissada que es va produir el dijous, 25 d’abril. El cap de Govern en funcions, Toni Martí, va explicar que la muntanya s’havia mogut 17 centímetres i el terreny continua sent inestable. La reconstrucció és en mans dels operaris francesos que treballen intensament per reobrir la carretera en un període màxim de quatre setmanes.