Andbank es consolida com la segona entitat del país amb 27,1 milions

El grup Andbank consolida el seu lideratge en volum de negoci (23.473 milions d’euros) i es posiciona com a la segona entitat andorrana en generació de benefici, amb 27,1 milions d’euros, un 12% més del pressupostat. Aquest resultat s’ha aconseguit, segons va explicar l’entitat en un comunicat, mantenint una forta inversió pel futur amb una despesa tecnològica de més de 22 milions d’euros anuals i amb 6,1 milions d’euros en creixement internacional.

Andbank mostra en el tancament 2018 el seu model robust de control i de gestió de riscos amb una rendibilitat sobre el patrimoni tangible (ROTE) del 10,03%, una ràtio de morositat del 3,65% i una ràtio de cobertura del 104,09%. La seva fortalesa ve reflectida per la seva ràtio de solvència del 17% (TIER1 ‘phase-in’), molt superior a la mitjana europea.



La trajectòria internacional de l’entitat, iniciada l’any 2000, l’ha permès créixer de forma diversificada i sostinguda. L’àrea internacional del grup representa a dia d’avui un 82% dels actius gestionats. Cal destacar Andbank España, amb 9.550 milions d’euros d’actius sota gestió. Durant el 2018 ha integrat la gestora Merchbanc al grup, amb 400 milions d’euros d’actius. A més, ha tancat el millor any des de la seva implantació amb un creixement del 8% de negoci i del 39% en els beneficis (7,9 milions d’euros resultat consolidat).



La lluita contra el càncer és l’objectiu estratègic en RSC de l’entitat. Aquest compromís condueix al grup a esdevenir un espònsor actiu de la Fundació Fero (Fundació d’Investigació Oncològica), que dona suport a projectes líders a escala mundial en investigació oncològica, i a ser soci fundacional del SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona en el seu nou projecte contra el càncer infantil de referència a escala europea.



Andbank és un grup bancari adaptat a les regulacions internacionals. Ha presentat les seves dades seguint els estàndards europeus financers i comptables IFRS9 i la directiva de solvència CRD IV. El grup ha reforçat el seu govern corporatiu amb l’entrada de nous consellers independents i la creació d’un consell assessor extern amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència en la transparència i el bon govern. Finalment, ha pres la decisió durant el 2018 de tancar les fitxes bancàries de les Bahames i de Panamà.