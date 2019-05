La Mostra de Folklore Ibèric reuneix 150 dansaires

La setena Mostra de Folkore Ibèric es desenvolupa avui al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp a partir de les 21.30 hores. Són quatre els grups que hi prendran part, d’Andorra, Espanya i Portugal, amb la participació total de 150 dansaires, que mostraran part de la tradició de les seves regions. L’entrada és gratuïta.



L’esdeveniment l’organitza cada dos anys el grup de Folklore Casa de Portugal, que celebra el seu 23è aniversari. Aquest és un punt de reunió de la cultura tradicional popular de diversos punts de la península Ibèrica. A part dels amfitrions hi prendran part com a convidats l’Esbart Valls del Nord (Andorra), el Rancho Folclorico de Paranhos da Beira (Portugal) i el Grup de Coros i Danzas Pilarica (Espanya). Cada entitat tindrà mitja hora per mostrar «la gran varietat que tenen en el seu folklore, balls i cançons», apunta Jose Luis Carvalho, director artístic de la Casa de Portugal. Aquesta mostra és «un punt de trobada del folklore de tota la península, que serveix per veure la diversitat de cada lloc en la cultura tradicional».



El grup Casa de Portugal es va fundar l’1 de maig del 1996 i està compost per 60 membres. Des dels seus inicis s’han encarregat de traslladar la cultura tradicional de la regió Nord de Portugal al Principat i a diversos països com França, Suïssa, Portugal, Mònaco, Luxemburg i Espanya. Des del 2006 promouen la tradició portuguesa de cantar porta a porta les Janeiras i des del 2014 organitzen el Mercat Tradicional o Feirão.



L’Esbart Valls del Nord va ser creat el 2011. Disposa d’un bagatge amb nombroses actuacions, algunes d’elles fora d’Andorra, com la de Portbou, l’Escala, Castellbisbal i Alins a Catalunya; Lavelanet a l’Arieja, i a Budapest, Praga i Rímini van participar en festivals internacionals. Compta amb un total de 120 dansaires. Disposen d’un ampli repertori, que inclou i combina danses totalment populars, coreografies dels creadors més coneguts i d’altres de creació pròpia, com el projecte Aparences que tracta personatges idiosincràtics andorrans i pirinencs, com els contrabandistes, les trementinaires i les bruixes.



El Rancho Folclórico de Paranhos da Beira va néixer el 1983 i se centra en la recerca del patrimoni etnogràfic i la seva divulgació a Portugal i diversos països d’Europa com Espanya, França, Itàlia i Àustria. El maig del 2009 va entrar a formar part de la Federació del Folklore Portuguès com a membre efectiu. El componen 40 membres. El Grup de Coros i Danzas Pilarica agafa el nom del barri de Valladolid d’on són. Es va fundar l’any 1978 de la mà de Ventura Alonso, llavors mossèn del barri de Pilarica. Des del 1985 es proposen fomentar la cultura popular amb altres agrupacions de la geografia espanyola i realitzant intercanvis culturals amb agrupacions de Portugal i França. Compta amb una cinquantena de components.