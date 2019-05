Una nova oportunitat de situar-se a la zona d’ascens

Cada partit és una final. Tirem de tòpic per descriure la situació actual de l’FC Andorra. Els tricolors s’enfronten demà a un nou repte davant del Cambrils Unió a les 17.00 hores al Prada de Moles. Aquest serà l’últim partit d’una setmana en què han disputat tres partits. I és que, després de la victòria contra el Lleida B de dimecres, els de Gabri Garcia se situen a un punt de la promoció d’ascens, posició que ara mateix ocupa el Manresa, i a tres punts del líder, el Viladecans. Si bé és cert que els dos empats contra el Gavà i el Vilanova van endarrerir l’ascens, l’equip confia a aconseguir-ho.



En aquest sentit, Joan Cervós va expressar ahir que «la victòria de l’altre dia va ser important perquè veníem de dos empats i ens va reforçar bastant. Era un camp difícil, sabíem que seria complicat però ho vam tirar endavant. Sabem la situació en la qual estem i ens hi juguem bastant». «Al vestidor estem tots molt motivats, amb moltes ganes. Sabem el que ens juguem i ens veiem al capdamunt de la classificació», afegia el lateral esquerre. Quant al matx contra el Cambrils, va apuntar que «el problema de final de temporada és que tots els equips s’hi juguen alguna cosa. Ells es juguen el descens i serà un partit molt complicat. La part positiva és que juguem a casa i ens esperem un partit com els de sempre, on dominem nosaltres i ells es tanquin. Intentarem jugar com sempre i guanyar». «Les coses sortiran bé si seguim treballant com fins ara», destacava.



Pel que fa als rivals directes, el Manresa s’enfrontarà al Tàrrega i el Viladecans a l’Igualada. En aquesta línia, Cervós va indicar que «tenen partits complicats, pot ser una bona jornada però nosaltres ens hem de centrar a fer la nostra feina i ja veurem que fan ells».