Casal afronta el segon repte de la temporada a la Xina

La ciutat xinesa de Sichuan serà avui l’escenari de la segona cita del circuit internacional de curses de muntanya (Skyrunner World Series) i, en representació andorrana, només hi ha participarà Òscar Casal. La cursa es disputarà al parc natural de Yading i començarà a les 7.00 hores (hora local). Els corredors hauran d’afrontar 32 quilòmetres amb un desnivell positiu de 2.819 metres. L’edició d’enguany arribarà als 4.700 metres d’altitud, el que suposa 200 metres més que en l’anterior. El corredor andorrà es troba en bona forma i sortirà confiat per poder assolir un bon resultat. Durant els darrers 10 dies, Casal ha entrenat al Japó i ja està adaptat a les dures condicions atmosfèriques i mediambientals. La primera cita del calendari va ser al país nipó i l’andorrà ja va mostrar un gran nivell. L’atleta va fer una cursa molt sòlida que el va permetre arribar en 7a posició.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació