Nova acampada de protesta pel preu dels lloguers

La problemàtica continuada amb el preu del lloguer de l’habitatge porta a Podem Andorra a organitzar una nova acampada de protesta, com la que va realitzar l’any passat a la plaça del Poble d’Andorra la Vella. Aquesta és una iniciativa, encara sense data fixada però que es valora que sigui a finals del mes de juny, a la que si suma la Unió Sindical d’Andorra i el Sindicat Andorrà de Treballadors, i formacions com el Partit Socialdemòcrata ja han estat informades per a que se sumin a les reivindicacions.

L’acampada encara es troba en fase embrionària sobre quin serà el format. Es va començar a gestar a la concentració del passat 1 de maig. La intenció és repetir el format de l’any passat, amb una durada de 24 hores i on s’aprofitarà per recollir signatures i realitzar xerrades i conferències. «Volem explicar la problemàtica i que la gent s’impliqui», assegura Joan Seguí, president de Podem Andorra, perquè «en un any no s’ha solucionat res. DA no va prendre bona nota. La llei omnibus ha quedat molt curta», permetent «l’especulació que estan fent les immobiliàries amb els lloguers», perquè «el que no pot de cap de les maneres és que el preu del lloguer estigui a l’altura del complet del salari mínim, que una vivenda costi 1.000 euros. Pagues el lloguer però no menges? Aquestes absurditats no es poden permetre, ni la negació per part del Govern que això està passant. S’ha d’acabar».

Joan Seguí: «Necessitem que els governants que entrin tinguin empatia. És una eina fonamental alhora que un gestor polític faci lleis»

L’any passat per l’acampada van passar-hi, segons Seguí, unes 800 persones, van plantar-hi una trentena de tendes de campanya i van pernoctar-hi una cinquantena de persones. Amb iniciatives com aquesta «anem pressionant» perquè hi hagi una conscienciació en la problemàtica. Del nou govern que en pugui sorgir després de les eleccions «estem a l’expectativa. Veiem que s’estan gestant bastantes aliances, la dreta té el seu pes i estem molt pendents del que diu Terceravia», tot i que «ens olorem que tot gira de nou cap a la dreta». Per trobar solucions «primer necessitem que els governants que entrin tinguin empatia. És una eina fonamental alhora que un gestor polític faci lleis. Si aquests són capaços i de fer-ho i conscients que la necessitat de vivenda és quelcom que ha d’estar per sobre l’especulació, esperem que siguin valents i diguin prou».

Amb els preus actuals de l’habitatge «la gent està molt cremada. Els temporers que van venir a fer la temporada d’esquí van tenir problemes terrorífics per trobar allotjament. Tants que en apartaments de 30 m2 arribaven a haver-hi 10 persones. També gent rellogava un matalàs a terra. Hem tingut situacions deplorables aquesta campanya d’hivern. Hi ha pisos pastera i això no pot ser que passi». De la mateixa manera, al país «hi ha famílies amb nens que en un habitatge de 60 m2 hi viuen dues famílies. Existeix una sobreocupació de les vivendes i això no pot ser. Tothom es mereix viure dignament».