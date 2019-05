Els transportistes reclamen que els cobreixin el túnel del Pimorent

L’Associació de Transportistes d’Andorra ahir va traslladar a la Cambra de Comerç les seves demandes per compensar els perjudicis que els transportistes de mercaderies provinents de França estan patint a causa del tall de l’RN22 a la frontera francoandorrana des del passat diumenge. Tal com va explicar el seu gerent, Víctor Filloy, els professionals han hagut de buscar un recorregut alternatiu i, un cop arriben a l’Ospitalet, en comptes de seguir per l’RN22 agafen l’RN320 per anar a Porta a través del túnel del Pimorent i després segueixen per l’RN20 fins a Puigcerdà, on entren a Espanya i es dirigeixen cap a la Seu d’Urgell per poder accedir al Principat creuant la frontera hispanoandorrana.

L’entitat també demana més flexibilitat horària a l’oficina de tràmits de la duana del riu Runer

«Aquest itinerari, no obstant, representa un cost afegit per als transportistes, ja que el recorregut és molt més llarg –fins a dues hores extres– i, per tant, la despesa de carburant és superior, i obliga a creuar el túnel del Pimorent, que té un peatge de 40 euros per trajecte, 80 si es té en compte l’anada i la tornada», va exposar el representant del col·lectiu al Principat. Ara mateix, cada empresa està assumint aquest sobrecost, «però la majoria intenten compensar-lo a través del client», va alertar Filloy. Per això, després que la CEA i la Cambra de Comerç demanessin a tots els afectats per l’esllavissada a l’RN22 que els traslladessin les seves peticions, l’associació va aprovar en assemblea reclamar que el Govern els cobreixi el cost del túnel. «Que ens paguin l’import de cada trajecte o que negociïn la gratuïtat del peatge amb la concessionària de la infraestructura», va suggerir Filloy.

Més flexibilitat

Més enllà de les despeses extraordinàries, els transportistes s’estan trobant amb altres obstacles per accedir al Principat, com a l’hora de creuar la duana espanyola del riu Runer. Allà han d’aturar-se a realitzar diversos tràmits administratius perquè han de fer constar les mercaderies que provenen de França, però l’oficina només està oberta fins a les 17.00 hores. «Hem demanat que l’horari s’allargui fins a les 19.00 perquè alguns transportistes s’han trobat que en arribar ja estava tancada», va manifestar Filloy.

Malgrat que la majoria d’empreses han seguit mantenint la seva activitat al Principat, el gerent de l’associació va explicar que algunes han decidit aturar-la fins que s’aixequi el tall de l’RN22 i que d’altres han buscat alternatives per fer el trajecte més curt i fàcil, com per exemple proveir-se a Barcelona en comptes de fer-ho a les localitats franceses habituals.