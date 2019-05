La Policia nega un increment «substancial» de contrabandistes

El tall de l’RN22 al Pas de la Casa ha obligat la Policia a modificar la distribució de les seves patrulles a la zona. Fonts policials van explicar que en cap cas s’ha reduït el nombre d’efectius que s’hi destinen habitualment –un total de sis, dos dels quals a la duana francoandorrana–, sinó que s’han «reconduït» les seves tasques. Com que el pas fronterer està tancat, i fins que no canviï la situació, aquesta patrulla s’ha desplaçat a la vila encampadana, de manera que la localitat ara està més controlada i això pot ajudar a evitar la proliferació del contraban de tabac aprofitant la picaresca que no hi ha control duaner. De tota manera, fonts policials van assegurar que no han notat més moviments dels que s’acostumen a detectar pujant i baixant pels camins que connecten França amb Andorra.

Tot i que possiblement ara es noti més el trànsit de contrabandistes per la poca activitat que es registra al Pas de la Casa, sobretot als comerços, la Policia va rebutjar parlar d’un increment «substancial». A més, ni ha fet actuacions fora del que és habitual ni ha decidit reforçar el control per les muntanyes. Tot i així, sí que va confirmar casos de francesos saltant-se la tanca que ara mateix talla l’RN22.

Des del cos de seguretat, van informar a l’ANA que estan en constant contacte amb els duaners des que va produir-se l’esllavissada per tal de controlar qualsevol moviment sospitós. I en cas de detectar un increment notable de traginers, ja van indicar que no dubtaria a reforçar el nombre d’efectius, ja que el control del contraban és «prioritari».