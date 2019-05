Després de l’èxit de l’X-Trial, arriba el Trial 3 Nacions

Andorra s’ha fet lloc entre els aficionats al món del trial. I és que, després de l’èxit de la final de l’X-Trial que es va disputar la setmana passada, aquest cap de setmana arriba el Trial 3 Nacions. Les muntanyes lauredianes acolliran un model de competició innovador que ha estat iniciativa de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), la Real Federación Motociclista Española (RFME) i la Fédération Française de Motocyclisme (FFM). Així doncs, hi haurà una prova del Campionat de Trial d’Andorra, una del d’Espanya i una altra del de França.

Aquesta competició comptarà amb la participació de 20 pilots andorrans, 128 d’espanyols i 96 de francesos. Més de 230, acompanyats dels seus equips i de l’afició, es desplaçaran fins a la parròquia de Sant Julià de Lòria per gaudir d’un cap de setmana a tot gas. En aquest sentit, Natàlia Gallego, presidenta de la federació andorrana, va explicar que «hem intentat agrupar-los per categories i països, i això ha sigut un gran repte perquè tenim 29 categories al llarg de tot el cap de setmana». D’altra banda, va exposar que «dissabte competiran les categories inferiors a la zona de Fontaneda. Tindrem fins a 17 categories dels tres països.

D’altra banda, les categories superiors de diumenge competiran per establir un ordre de sortida per a l’endemà. Hi haurà dues rondes de qualificació. Diumenge, però, el trial es desplaça a la zona de Nagol i al riu de Faucellers». Un dels grans atractius de la competició és, com va apuntar Gallego, que «aproparem el trial al poble de Sant Julià de Lòria amb la zona de qualificació, com ja ho vam fer l’any passat amb el Campionat del Món. A més, hi haurà exhibicions de pilots francesos i es podran provar motos elèctriques».

Tot i no haver-se disputat encara, la competició ha tingut una molt bona rebuda entre els representants de les diferents federacions. De fet, el director espanyol Josep Soldevila, va indicar que «pensava que seria un mal de cap però he quedat molt sorprès. S’ha fet molt bona feina per part de la federació andorrana, tant en zones com amb marcatge. Si s’ha de repetir, tenen tot el meu suport». En la mateixa línia, el campió francès de l’any passat Alex Ferrer, va afirmar que «per a nosaltres és una motivació poder estar amb pilots del nivell de Toni Bou i és atractiu competir amb tots ells».

Toni Bou, el campió espanyol, va voler destacar que «els pilots espanyols som els que més nivell tenim i ens preocupa compartir zones amb altres països que no tenen el mateix nivell. És una tasca difícil i segur que ha estat complicat organitzar-ho. Això t’ho permet Andorra, pocs llocs et permeten canviar de terreny i això és molt positiu». En l’àmbit personal, va comentar que «em vaig treure una mica de pressió la setmana passada amb la victòria aquí a l’X-Trial perquè era una cursa molt important per la meva moral». Quant al campió andorrà, Oriol Pi, va expressar que «per Andorra és una gran oportunitat competir amb països que són pioners del trial».