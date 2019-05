Victòria obligada

Un desfibril·lador. Aquest hauria de ser l’obsequi del pròxim sorteig del MoraBanc Andorra. Entre els partits que es decideixen en els últims minuts, les derrotes per un o dos punts i la situació actual a la taula pel que fa als play-off; els aficionats estan al caire de l’infart. I no és per menys. Els tricolors acumulen quatre derrotes consecutives, les dues últimes contra rivals directes en la lluita dels play-off: el Tecnyconta Saragossa i l’Iberostar Tenerife. Ara es troben a dues victòries del play-off, i demà tenen l’oportunitat de sumar, esperem, una nova victòria enfront del Monbus Obradoiro.

Un duel en el qual és possible que David Walker es reincorpori a l’equip després de la lesió que va patir a l’espatlla i que l’ha tingut allunyat de la pista dos mesos. Respecte a l’aler nord-americà, el tècnic Ibon Navarro va expressar que «Oliver és baixa segur, però Walker ha pogut treballar una mica amb l’equip i ha entrenat, ja veurem si ens pot ajudar. No està descartat».

El conjunt gallec té bastant dominada la pista andorrana, han guanyat tres de quatre partits disputats

Quant a l’enfrontament de demà, el pivot Landing Sanè va exposar que «hem de guanyar per mantenir l’esperança. Hem perdut quatre partits seguits i ha estat per detalls, però això ja està fet. Hem d’intentar fer el nostre millor partit. L’equip està centrat en l’objectiu que tenim. Evidentment, no ens agrada perdre però encara queden cinc partits i ho hem de fer el millor que puguem».

En la mateixa línia, el tècnic tricolor va apuntar que «l’equip està mentalitzat per guanyar, per fer bé les coses i intentar ser competitius. Ens toca un rival molt complicat». Tot i això, no va voler centrar el focus únicament en la victòria. «Si guanyem, tindrem oportunitats de lluitar per al nostre objectiu. Però si pensem en el nostre objectiu i no en el camí, tindrem problemes. Ens hem de centrar en què hem de fer per competir amb l’Obradoiro», sentenciava.

L’entrenador va explicar que espera «un partit complicat. Tots sabem que l’Obradoiro és un equip que juga d’una manera diferent, són molt competitius, sempre estan al partit encara hi hagi distàncies. Crec que el partit que es decidirà a l’últim quart. Ells acostumen a agafar avantatges al marcador. El seu joc es basa en l’encert des de la línia de tres i però, si els falla l’encert, poden perdre. Les dinàmiques dels dos equips em fan pensar que tindrem un final igualat on els dos lluitem per la victòria».

Així doncs, Navarro preveu un altre final d’infart. «És un equip que basa el seu joc en bloquejos indirectes, en la seva capacitat de pas entre pivots, amb molts jugadors que poden guanyar la possessió a la pintura, no tant sota la cistella sinó per rebre la pilota. És una mica complicat preparar el partit perquè juga diferent del que estem acostumats. Hem d’estar preparats, concentrats i tenir molta paciència, tant en defensa com en atac, i hem de saber que potser ells agafen una ratxa de triples que els donen avantatge però hem de continuar fent la nostra feina i confiem que tindrem opcions de guanyar».

En la mateixa línia, Sanè va comentar que «l’Obradoiro és un equip que té un estil particular, però no importa qui és l’adversari perquè som nosaltres els que hem d’intentar imposar el nostre estil i el nostre ritme». El francès ha estat l’últim a incorporar-se a les files tricolors, ho va fer fa un mes i mig. En aquest sentit va manifestar que «quan vaig arribar em va costar una mica adaptar-me però crec que a hores d’ara ja m’he integrat a l’equip. Estic molt bé aquí i tant els companys com el cos tècnic i els aficionats em fan sentir molt bé».

Pel que fa a l’equip, Navarro va indicar que «està bé. Estic molt orgullós i content de com ha treballat l’equip aquests dos últims mesos. El problema és que aquesta feina no ens ha donat fruits, però crec que arribaran. Tant de bo siguem a temps de lluitar pel nostre objectiu».

Les dades

En el partit de la primera volta, l’Obradoiro va sotmetre el MoraBanc a un final agònic que va acabar amb una derrota tricolor per un punt (69-68) després que Stevic fallés el tir per a la pròrroga. De fet, el conjunt gallec té bastant dominada la pista andorrana, ja que, dels quatre partits que hi han disputat, han aconseguit guanyar-ne tres. A més, van assolir la seva tercera màxima puntuació a la temporada 2015/16 contra els tricolors (104 punts).

Quant a les baixes, els gallecs no podran comptar amb Pepe Pozas després que s’hagi confirmat que pateix una ruptura de fibres en el seu quàdriceps esquerre. Però s’incorporarà Lluís Costa per tal de reforçar la posició de base. Costa formarà part de l’equip fins al final de la temporada.

Altrament, el base tricolor Andrew Albicy disputarà el seu partit número 100 a la Lliga Endesa en el partit contra el Monbus Obradoiro.