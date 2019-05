El Vallbanc es juga el lideratge amb l’Engordany

Pel que fa a la lluita per la permanència, l’FC Ordino disputarà un duel contra el Lusitans mentre que l’FC Encamp jugarà amb el Santa Coloma. A la taula, els ordinencs mantenen el lideratge amb 5 punts d’avantatge respecte a la UE Santa Coloma, que n’acumula 25. A la zona de promoció s’hi manté el Lusitans amb 20 punts i a la zona de descens hi ha l’FC Encamp, amb 14 punts.

Per El Periòdic

