Andorra Telecom factura sis milions menys pel ‘roaming’ durant el 2018

Andorra Telecom experimenta any rere any un descens en la facturació per roaming i, segons va reconèixer en declaracions a aquest rotatiu el seu portaveu, Carles Casadevall, seguirà fent-ho aquest 2019 i en els següents anys sobretot com a conseqüència dels acords que la parapública ja ha signat amb companyies dels països veïns –o que pugui signar en un futur– per tal que els turistes gaudeixin d’una millor tarifa quan estiguin a Andorra. Tot i així, Casadevall va indicar un cop més que Andorra Telecom vol seguir mantenint la itinerància al país.

El portaveu va especificar que al 2018 la parapública va facturar 33 milions d’euros a través del roaming, mentre que l’any anterior n’havia facturat fins a 39 milions. «En un sol any ha disminuït sis milions i la previsió és que la tendència segueixi sent aquesta», va remarcar Casadevall. De tota manera, va advertir que «Andorra Telecom ha de continuar facturant les operadores d’altes països a un preu superior al que aquestes cobren als seus clients».

L’ús de dades que els andorrans fan a l’estranger s’ha multiplicat per 300 en els últims tres anys

De fet, des de la parapública tenen molt clar que en el marc de les negociacions de l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE) demanaran mantenir aquesta excepció. «Si entréssim a la UE amb les mateixes condicions que la resta d’operadores, el tràfic a la nostra xarxa de seguida es multiplicaria per 10 o per 20, de manera que hauríem de fer una inversió milionària per instal·lar més antenes, sectors i bandes», va alertar Casadevall tot indicant que la infraestructura andorrana està preparada per acollir fins a 120.000 mòbils i que ara mateix n’hi ha 70.000 d’actius.

Greuge comparatiu

Si bé la itinerància dels mòbils amb operadores estrangeres representa un benefici –tot i que cada vegada inferior– per a la parapública, el roaming out –el que els andorrans consumeixen quan utilitzen el mòbil a fora del territori– exigeix una despesa cada vegada més gran. «Cada giga que un andorrà consumeix a l’estranger nosaltres hem de pagar-la», va fer saber Casadevall. A més, el consum de dades en roaming out no para de créixer any rere any.

Segons les xifres facilitades des d’Andorra Telecom, el consum de dades a l’estranger va passar de 228.000 MB al 2015 a 66 milions MB al 2018, per tant, en tan sols tres anys es va multiplicar per 300 i la previsió és que la xifra del 2019 dupliqui la de l’any anterior. De fet, l’ús de dades que els andorrans fan a fora del territori representa un 11% del total del consum de dades, ja que són 66.000 GB dels 677.000 GB totals. L’ús de dades a l’estranger al 2016, en canvi, no arribava a representar ni un 1,5% de tot el consum.

Carles Casadevall: «Si entréssim a la UE amb les mateixes condicions que la resta d’operadors, el tràfic a la nostra xarxa de seguida creixeria»

«L’ús del roaming out creix entre un 50 i un 60% a l’any, ja que abans els andorrans no el feien servir de la mateixa manera que ara perquè era molt més car. Ara bé, des que vam llançar forfets que oferien preus més assequibles, la tendència ha començat a canviar i cada vegada consumeixen més», va argumentar el portaveu d’Andorra Telecom. Concretament, aquests descomptes es van pensar per a les estades a Espanya, França i Portugal, ja que el 95% del consum de dades que els nacionals fan a l’estranger es dona en aquests tres països.

Tal com va posar Casadevall sobre la taula, «hem de pensar que Andorra és un país petit i fronterer, de manera que fàcilment ens trobem en situacions en què hem de recórrer al roaming out». Tot i manifestar que el preu de les dades a l’estranger mai arribarà a ser igual que el de les nacionals, el portaveu de la companyia va recordar que les últimes tarifes que van llançar ja permeten consumir la meitat de les dades a Espanya, França o Portugal, els països on més focalitzen els seus esforços. «En comptes d’abaixar els preus, ens estem centrant a millorar les condicions del servei», va aclarir Casadevall.

Acords amb altres operadores

Pel que fa al consum de dades dels estrangers que fan estada al Principat, des d’Andorra Telecom van explicar que només han arribat a acords amb les companyies franceses, a excepció de l’operadora Free, «ja que és un mercat que sobretot mira per l’atenció del client». «Els espanyols, en canvi, prefereixen seguir facturant mentre la legislació europea no els obligui a eliminar el diferencial de preu», va remarcar el portaveu d’Andorra Telecom.

Les inversions de la companyia superen el 30% dels ingressos

Andorra Telecom vol seguir mantenint el seu monopoli en l’acord d’associació amb la UE i un dels seus arguments, segons va posar de relleu el portaveu de la parapública, Carles Casadevall, és que la companyia fa grans inversions en tecnologia, que sovint representen més del 30% –i de vegades inclús el 40%– dels ingressos que rep. «Això ho hem aconseguit sent un monopoli però és un fet impensable per a moltes altres operadores europees», va remarcar Casadevall tot recordant algunes d’aquestes inversions, com l’extensió de la fibra òptica a tot el territori o de la cobertura 4G, que ja arriba al 90% de la superfície del Principat. «La UE es preocupa pels monopolis que no reinverteixen, però no és precisament el nostre cas», va rebatre el portaveu de la parapública.