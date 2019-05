El comú valora en positiu la retirada de la tanca al Parc Central

La decisió del comú d’Andorra la Vella de treure la tanca que delimita la zona verda amb el passeig del riu ha estat una mesura que es valora de manera satisfactòria, ja que des que està vigent no s’han detectat actes vandàlics o d’altres problemes majors. D’aquesta manera, el conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié, va destacar que «el balanç és molt bo». En aquest sentit, desde la corporació van considerar que el fet que hi hagi vigilància ha estat una mesura dissuasòria perquè no es produeixin problemes rellevants i, a més, van destacar la tasca «pedagògica» que fan els vigilants, recordant a la ciutadania certes normes que cal complir al parc.

D’aquesta manera, Astrié va explicar que cada mes l’empresa que fa la vigilància lliura informes al comú i que les incidències que es detecten són bàsicament persones que fan servir els jocs tot i que no tenen l’edat indicada per fer-ho o joves que fumen prop de la zona de jocs infantils. Aquests vigilants també controlen que els gossos no entrin a la zona del Parc Central, ja que en tenen l’entrada prohibida. De fet, amb la presència dels vigilants la situació ha millorat ja que anteriorment hi havia persones que entraven amb la mascota malgrat que no ho podien fer i ara això es dona menys.

Des de la corporació creuen que la vigilància ha estat dissuassòria per evitar que hi hagin actes vandàlics

En aquest sentit, Astrié va recordar que aquesta primavera es farà una campanya per recordar els ciutadans les obligacions de la nova ordinació reguladora de la convivència ciutadana, medi ambient i higiene, que inclou certes normes referents als gossos, tal com va informar l’ANA.

Precisament sobre la vigilància al Parc Central, el comú va publicat el passat dijous al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) un edicte per adjudicar els treballs de control per un import de 83.358 euros en una adjudicació per un any renovable d’any en any fins a un màxim de quatre. Quan el comú va treure el concurs inicialment es va declarar desert en detectar certes «anomalies» i posteriorment una de les empreses va presentar un recurs administratiu, que va motivar una revisió de les ofertes. Finalment la corporació va decidir adjudicar el concurs a l’empresa que va emprendre aquesta acció ja que es va constatar que era el millor licitant, tal com va comentar Astrié.

El conseller de Medi Ambient de la capital va destacar que amb aquesta adjudicació via concurs «s’oficialitza» aquest servei que fins ara s’havia desenvolupat a través d’una demanda de preus. Aquesta vigilància es fa les 24 hores durant l’estiu i 16 hores a l’hivern.