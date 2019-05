Primera subhasta del Centre de Testatge de Raça Bruna

El nou centre de testatge del municipi de Montferrer i Castellbò pren el relleu del que hi havia hagut anteriorment a la finca de Bon Repós (Pallars Jussà). Moga va remarcar que la instal·lació de l’Alt Urgell està «molt més ben ubicada» i al bell mig d’on es troba l’hàbitat d’aquesta raça, el Pirineu. Aquest centre permet als ramaders fer una correcta gestió dels animals per tal de presentar-los a subhastes amb garanties d’obtenir-ne un bon rendiment.

El conveni signat entre Agricultura i la Februpi ratifica el suport del Departament a la ramaderia de muntanya. A més a més, Jordà indicava que la ubicació del centre de testatge a l’Escola Agrària «és un encert» perquè «s’ajunta la formació i la innovació». També va destacar el paper de les escoles agràries com a «eina que garanteix la formació dels futurs ramaders i el relleu generacional, tan bàsic en aquest sector». La consellera va fer una defensa de la ramaderia de muntanya i el món rural i va exposar que s’ha de vetllar perquè «el desconeixement del món urbà cap al món rural sigui cada com més feble».

El president de la Federació Catalana de Raça Bruna dels Pirineus (Februpi), Josep Maria Moga, valorava que comptar amb aquest centre de testatge és una «aposta de futur» per a la raça i per als ramaders. Els vedells que van sortir a subhasta van estar sis mesos en aquesta instal·lació dedicada al foment i la millora de la raça tot basant-se, en part, en la selecció de mascles qualificats.

La subhasta va oferir 22 vedells qualificats d’òptims per ser sementals, amb uns preus de sortida d’entre 1.400 i 1.800 euros. La consellera d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, va destacar el reforç que el centre suposa per a l’activitat de l’Escola Agrària de Bellestar i va subratllar la importància de «protegir, preservar i millorar la raça bruna dels Pirineus» perquè, en ser una espècie autòctona, és també «un patrimoni del nostre país».

Per El Periòdic

