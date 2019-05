Educació i consciència, claus per combatre les ‘fake news’

La revolució digital ha comportat grans millores en el dia a dia de la societat, però de la mà d’aquests canvis i fruit de la immediatesa, les fake news i la postveritat també estan a l’orde del dia. Notícies falses, mitges veritats o notícies intencionadament esbiaixades que envaeixen les xarxes socials i els mitjans de comunicació. Davant d’aquesta realitat, els experts recomanen una forta conscienciació i educació del receptor davant el gran «poder que tenen per distribuir notícies falses», tal comva ressaltar el professor en ètica per a la Universitat Ramon Llull, Carles Ruiz.

El professor va demanar una major «alfabetització mediàtica» en el sistema educatiu perquè si no la societat pateix el risc de caure en una «credulitat» permanent. «El que és típic de l’era de la postveritat és que tots hem acceptat que ens poden enganyar i simplement escollim aquell que ens enganyi i que està més a prop del nostre pensament», va destacar el filòsof, Joan Garcia del Muro. Per tot plegat, l’educació des de ben petits sobre aquesta temàtica és fonamental per poder discernir la informació veritable d’aquella que no ho és i evitar caure en la idea que «si no penso jo, i hi haurà algú que pensarà per mi».

La inauguració va comptar amb la participació del copríncep episcopal Joan-Enric Vives

Així ho van exposar els dos ponents que aquest dissabte van participar en la setzena edició de la Càtedra de Pensament Cristià que se celebra a Sant Julià de Lòria i que va comptar, durant la inauguració, amb la participació del copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i el cònsol major de la parròquia, Josep Miquel Vila. Però, tant Garcia del Muro com Ruiz, van destacar que la responsabilitat de combatre la postveritat no només recau en el receptor, sinó també en aquell emissor que ha fet del fenomen un negoci, va informar l’ANA. Però contra aquest patró Ruiz va ressaltar que «la fórmula clau per guanyar diners és fer bona informació» i va posar com a exemples els grans mitjans digitals espanyols que han nascut en aquesta era i que se sustenten bàsicament pel suport dels seus subscriptors que creuen fermament que la comunicació, si es vol independent, té un cost.