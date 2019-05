Una norantena de persones veuen FEDA per dins

L’èxit participatiu comporta que «estem molt contents» amb la resposta. Durant la visita es poden veure els generadors amb els quals es produeix l’energia elèctrica. Els més antics daten del 1934, mentre que el més modern és del 2008. Al Museu de l’Electricitat la desena de persones que van prendre part en aquesta darrera jornada van veure l’exposició Ça chauffe pour la planète, una sèrie d’il·lustracions creades per dibuixants de premsa que reflexionen sobre el canvi climàtic i la preservació del planeta.

Entre desembre i maig el primer diumenge d’aquests mesos es van poder veure les parts més desconegudes de l’edifici. Les places es van completar i fins i tot es va arribar a fer dos grups a causa de l’alta demanda. La majoria de visitants van ser del país, que ja havien estat amb anterioritat el museu i als quals els havia «quedat l’espineta» d’ampliar els coneixements, com explicava una de les guies, Remei Marsal. La iniciativa permet mostrar «les parts més misterioses», i que només es poden visitar en el període d’hivern perquè durant la resta de l’any «es prioritza la producció d’electricitat» perquè és quan hi ha més aigua.

La tercera temporada de visites guiades a la central hidroelèctrica de FEDA va comptar amb una norantena de visitants, que van veure l’interior de la instal·lació i com es produeix energia a través de la força de l’aigua. També van poder combinar-ho amb el Museu de l’Electricitat.

Per El Periòdic

