Ordino torna a organitzar ‘La Ruta del Ferro a l’esquena’

Per fer més entretingut i didàctic l’itinerari per als més joves, el Comú d’Ordino torna a activar La Ruta del Ferro a l’esquena, una iniciativa que s’havia deixat de fer i que en aquesta ocasió compta amb la novetat d’un animador-guia per ampliar la informació als usuaris del recorregut.

La proposta està dirigida a joves entre els 5 i els 14 anys. El conseller de Turisme, Esports i Dinamització de la corporació ordinenca, Jordi Serracanta, indicava que es porta a terme perquè els visitants «sol·licitaven activitats per fer en família amb nens i nenes». Es realitzen al llarg de la Ruta del Ferro i estan pensades per a la descoberta del camí, l’observació de l’entorn i l’apreciació dels seus elements culturals i naturals. Per fer-la es compra una motxilla on hi ha el material necessari per completar el que va demanant el llibre.

L’activitat guiada tindrà una durada d’entre dues hores i mitja i tres hores. El guia estarà disponible dos caps de setmana al juliol i dos més a l’agost, tot i que també es podrà realitzar la resta dels dies d’estiu sense la seva presència. Els grups seran d’entre 7 i 15 persones.