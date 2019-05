Alan García sabia que Odebrecht subornava amb els diners a BPA

Després de les declaracions de Barata, un jutge peruà va ordenar 36 mesos de presó preventiva per a Nava mentre que per a Atala la condició d’arrest domiciliari.

De fet, quan es va dur a terme la investigació d’aquesta operació, Atala va confessar que l’expresident García li havia assegurat que els 1,3 milions de dòlars que Odebrecht havia dipositat a Andorra, concretament a BPA, eren seus. De la resta de la declaració de Barata, va poder-se extreure que l’expresident García era «un gestor que feia que les coses succeïssin de forma molt més forta que en el Govern anterior i en la direcció que es necessitava». «Ell garantia que totes les obres es realitzessin sense problemes perquè era el cap i el gestor de les decisions de l’Executiu, cosa que no va succeir durant el règim de Toledo», va relatar l’exapoderat d’Odebrecht al Perú.

Tot i que després van venir més suborns en efectiu, com el que la filial de la constructora al Perú va entregar al secretari presidencial de García, Luis Nava, entre el 2006 i el 2009, Odebrecht va acabar decidint obrir un compte a Andorra amb el nom de l’empresari Miguel Atala, que es convertiria en vicepresident de la petroliera estatal Petroperú.

En ser preguntat sobre el coneixement dels suborns d’Odebrecht, Barata va explicar que l’expresident del Perú ho sabia perquè l’havia informat al respecte l’empresari peruà-israelià Josef Maiman, que havia actuat com a testaferro de Toledo. A més, va revelar que la seva empresa va pagar a l’antecessor de García fins a 31 milions de dòlars en suborns –que van ser abonats en els dipòsits d’empreses que Maiman havia constituït en paradisos fiscals– per l’adjudicació de dos trams de la Carretera Interoceànica del Sud.

Per El Periòdic

