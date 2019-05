Torna la concentració

Després de quatre derrotes consecutives, el MoraBanc Andorra es va retrobar ahir amb la victòria enfront del Monbus Obradoiro (91-72). Els tricolors van aconseguir avantatges de fins a 22 punts i, aquesta vegada, van saber mantenir la concentració i fer un gran partit. Així doncs, els d’Ibon Navarro van ensorrar els gallecs en un partit on van saber tancar-se en defensa per pal·liar la gran virtut dels visitants: l’encert des de la línia de tres.

Moussa Diagne es va fer amb la pilota en el salt inicial i va ser ell mateix l’encarregat d’encetar el marcador. Shurna ho intentava des dels 6,75 metres però li feien una falta. Tres tirs lliures i només un dins. Però apareixia Vitali per anotar un triple, i s’hi sumava Shurna. Els tricolors aconseguien un avantatge de 7 punts en els primers minuts de partit (9-2). Ells retallaven distàncies i es quedaven a un punt però apareixia Albicy per sumar-ne tres i Reggie Upshaw feia una esmaixada (14-8). El MoraBanc estava fent una bona feina defensiva i treballava per esgotar els 24 segons del rival, forçant-los a tirar de manera precipitada. Diagne es carregava de faltes, tres en el primer quart.

De sobte, es canviaven els papers. L’Obradoiro demostrava la capacitat que té per anotar triples mentre que el MoraBanc perdia l’encert des de la mateixa distància. Els visitants aconseguien superar el marcador tricolor i un triple de Shurna marcava el final del primer quart 17-18.

Començava el segon temps i eren els gallecs qui anotaven primer, però en pocs minuts la distància es va eliminar. Un triple d’Ennis signava l’empat a 22 i, des d’aleshores, l’Obradoiro no va poder avançar-se més a l’electrònic. Els locals s’engrescaven i feien una bona pressió i anaven sumant punts. Primer amb Jelinek, després amb Shurna, Sanè i Jordan. S’assolia la màxima diferència fins al moment (33-24). Dos triples seus retallaven l’avantatge tricolor però apareixien Jelinek, Albicy i Vitali des de la línia de 6,75 i recuperaven la distància de 9 punts abans de la mitja part (44-35).

A la represa, els d’Ibon Navarro es van dedicar a ampliar la diferència amb el rival. Jordan establia la diferència de 10 punts i Vitali l’ampliava a 13 després d’un triple. Seguidament Albicy anotava de dos i ja eren 15 els punts que els separaven del rival. El partit ja estava decidit. O no? El MoraBanc ens té acostumats a grans avantatges que es redueixen amb facilitat i, tenint en compte la manera de jugar de l’Obradoiro, el risc era elevat.

Però ahir no era dia de derrota. Ahir tocava recuperar la confiança i retrobar-se amb la victòria. Ahir, els tricolors van saber mantenir la concentració fins a l’últim segon. Jelinek anotava un triple i Shurna un altre. La falta d’encert del primer quart ja s’havia oblidat. Faltaven pocs segons per acabar el tercer quart i Ennis tenia la pilota. Llença. Anota des de més lluny de la línia de tres. S’acaba el temps i l’afició embogeix.

La dinàmica va seguir igual durant els últims 10 minuts de joc. S’encetava l’últim quart i dos triples consecutius, un de Sanè i l’altre de Jelinek establien la que seria la màxima diferència de tot el partit: 22 punts (77-55). Una bona defensa tricolor robava la pilota al rival perquè Ennis, que estava sol, pogués desfilar des de mig camp per penjar-se de la cistella. Upshaw en sumava dos més i Ennis feia un 2+1. A tres minuts del final entrava a la pista David Walker i l’afició, que ja el trobava a faltar, el va ovacionar.

Feia dos mesos que l’aler estava de baixa per una lesió a l’espatlla. Es cometien faltes per part dels dos equips. Albicy anotava un altre triple que recuperava els 22 punts d’avantatge (91-69) i un triple rival tancava el marcador.

El vestidor

Ibon Navarro: «Crec que hem estat a un nivell molt alt i hem fet bona feina defensiva», comentava el tècnic tricolor. Així mateix, va apuntar que «són jugadors que tenen molta facilitat per anotar triples però que els nostres exteriors han fet un molt bon partit. Hem tingut alguns problemes en els rebots defensius, especialment en els llargs, però hem sabut controlar-ho i aquest és un dels motius pels quals hem pogut guanyar».

David Jelinek: «Els play-off potser encara són possibles però nosaltres anem partit a partit. Divendres tenim un matx important i hem de seguir en aquesta dinàmica per tenir opcions de guanyar, no només pels play-off», va expressar Jelinek. «Sabíem que era un equip de ratxes i d’anotar molts punts en poc minuts. No ens podíem relaxar en cap moment. No volíem trobar-nos amb un final com el dels últims partits», va afegir.