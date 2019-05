Cardelús acaba 25è en una cursa molt complicada

Els problemes físics a la mà esquerra i mèdics a causa d’una amigdalitis, no van permetre Xavi Cardelús fer un bon rendiment al circuit de Xerès. El pilot andorrà va acabar 25è en una cursa complicada que va estar força accidentada. Una caiguda a la primera voltava provocar l’aparició de la bandera vermella i una segona sortida amb la prova programada a només 15 voltes.

Aquest fet va afavorir l’andorrà, que d’aquesta manera va poder acabar la cursa. Tot i això, les molèsties a la mà esquerra li van impedir pilotar en bones condicions. A mesura que passaven les voltes, la seva condició física anava empitjorant i així ho demostren els registres de temps.

Cardelús va valorar que «la cursa ha anat com esperava perquè sabia que no seria competitiu. Si no haguessin reduït el nombre de voltes després de la primera sortida, crec que m’hauria estat molt difícil acabar, però he sortit determinat a fer-ho tot i el dolor i les molèsties per respecte a l’equip que, com és habitual, ha tornat a fer un gran treball per ajudar-me al llarg de tot aquest dur cap de setmana».