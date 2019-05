Bernal es trenca la clavícula a Andorra i no correrà el Giro

El colombià Egan Bernal de l’Ineos –equip fins ara denominat Team Sky– es va fracturar dissabte la clavícula entrenant a Andorra i no podrà córrer el Giro d’Itàlia, cursa en la qual partia com a favorit. D’aquesta manera, el corredor va ser operat ahir a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i va assegurar després de l’operació que «amics meus, ens veurem aviat». «Tranquils, això l’únic que em dona és motivació per entrenar al màxim per a la resta de la temporada», assegurava a les xarxes socials juntament amb una foto seva després de l’operació en la qual se’l veia en plena forma.

Fa uns mesos, el corredor va traslladar la seva residència al Principat com tants altres ciclistes han fet en els darrers anys i just ahir va patir una caiguda en una rotonda del país preparant la ronda italiana. Per tant, el ciclista de 22 anys no prendrà la sortida aquest 11 de maig, en una carrera en la qual era el gran candidat per emportar-se la victòria i, a més, era el cap de files de l’equip britànic de Chris Froome.

Bernal és un corredor que, en paraules del mateix Alberto Contador, «marcarà una era». El colombià, que està cridat a ser el nou Miguel Induráin, segueix mostrant dia rere dia el seu potencial i tot i la caiguda, segueix animat de cara al futur perquè encara té temps per fer grans coses.

Cal recordar que el ciclista es va imposar a la París – Niça al març davant del seu compatriota Nairo Quintana. La baixa de Bernal al Giro se suma a la del campió del món, Alejandro Valverde, que, a causa d’una caiguda tampoc podrà competir. Així, el gran duel entre el resident i el murcià haurà d’esperar.