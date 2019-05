L’FC Andorra, a la promoció d’ascens i a un punt del líder

Diuen que la feina ben feta no té fronteres ni rival. I, des que Gerard Piqué es va fer amb l’FC Andorra, l’equip està fent una molt bona feina. El partit d’ahir n’és un nou exemple després d’una jornada rodona pels tricolors en què els dos rivals directes, el Manresa i el Viladecans, van empatar. Així doncs, la victòria dels de Gabri Garcia enfront del Cambrils (3-1) va catapultar-los a la zona de promoció d’ascens i a un punt del líder, el conjunt del Baix Llobregat.

Els tricolors van saltar al terreny de joc despistats, fet que els va passar factura. Feia nou minuts que havia començat el partit quan Alexis Joel Chiribao va xutar al pal, el rebot se’n va anar a banda, van centrar i la pilota va entrar a la porteria tricolor després d’una errada del defensa local Àlex Sánchez. Tres minuts més tard, Nico Ratti va fer una magnífica actuació salvant la segona oportunitat que van tenir els visitants.

A partir del minut 15 els andorrans es despertaven i recuperaven el domini i la concentració, però no tenien encert. A Martínez se li escapava una per sobre del travesser i Forgas tenia una bona oportunitat després d’un córner. Els tricolors seguien fent pressió. Kiki centrava diverses vegades i Forgas tenia algunes ocasions però no es trobava el gol fins que, al minut 31, arribava l’empat. Centrada de Joan Cervós i remat creuat al segon pal de Ludo. Sorgien complicacions i al minut 39 Martí Riverola es lesionava i entrava Marc Pujol per substituir-lo. I, abans del descans, la defensa groga va evitar un gol de Rubén Bover.

A la represa, els de Cambrils van fer alguna aproximació durant els cinc primers minuts de la segona part però els andorrans van sortir amb força i determinació. Al minut 53 Forgas enviava la pilota al fons de la xarxa després d’una gran centrada de Bover. Pocs minuts després arribava el 3-1, i també signava el golejador de l’equip que es troba en el top 3 de la lliga. Àlex Martínez ho intentava sense èxit i, amb el rebuig del porter, Forgas va posar punt final al partit. El Cambrils es desmoralitzava i l’Andorra se n’anava a dormir al segon lloc de la taula i només a un punt del líder.