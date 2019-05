La Mostra de Folklore Ibèric torna a mostrar les danses de tres països

El Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp va acollir la setena Mostra de Folklore Ibèric, que se celebra cada dos anys, reunint a 150 dansaires de quatre formacions d’Andorra, Espanya i Portugal; i 600 persones de públic que van omplir la sala.

Hi van prendre part l’Esbart Valls del Nord, el Rancho Folclorico de Paranhos da Beira i el Grup de Coros i Danzas Pilarica, a més de l’entitat organitzadora, el grup de Folklore Casa de Portugal. Cadascuna de les entitats va mostrar el seu repertori en una sala plena de gom a gom. «Ha estat impressionant tan a nivell de públic com de mostra de folklore», indicava Jose Luis Carvalho, director artístic del grup de Folklore Casa de Portugal, subratllant que «la sala es va quedar petita» davant l’expectació que s’havia creat per veure als diversos grups que participaven a l’esdeveniment, creat per ser és una trobada cultural en la qual aprofitem per donar a conèixer el país», ja que a més de l’espectacle de danses tradicionals, els organitzadors van ensenyar diversos punts del país als components dels grups forans convidats. El grup Casa de Portugal, format per una seixantena de components, des de la seva fundació el 1996 s’encarrega de traslladar la cultura tradicional de la regió Nord de Portugal per arreu.