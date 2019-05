Fins a 25 persones treballen gràcies a la xarxa inclusiva

Quant a Cabells d’Or, en absència de la representant –que no va poder acudir a l’acte de signatura–, la secretària d’Estat va explicar que han incorporat una persona que fa feines d’auxiliar de perruqueria.

Pel que fa a les noves incorporacions, Establiments Vidal i Cabells d’Or han incorporat una persona mentre que Expojoc, dues, una per a tasques administratives i una altra amb ocupació al Pas de la Casa. Des de l’empresa, el seu director general, Marc Martos, va manifestar que l’experiència d’haver incorporat aquests dos treballadors és «súper satisfactòria». A més, va voler posar de relleu que el fet que l’empresa tingui diferents llocs de treball dona més possibilitats als empleats que s’hi incorporen.

Fins a 25 persones amb discapacitat ja es beneficien de les ofertes de treball de la Xarxa d’Empreses Inclusives, que ahir va sumar tres noves societats i, en total, ja n’integra 23. Així va explicar-ho ahir la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, en l’acte de signatura que es va celebrar per incorporar Cabells d’Or, Establiments Vidal i Expojoc SA a la xarxa.

