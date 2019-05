La Policia deté un jove que surt corrent d’un control d’alcoholèmia

La Policia va detenir un jove resident de 22 anys el passat diumenge a les 9.05 hores del matí en donar positiu al control d’alcoholèmia amb una taxa d’1,55 g/l. Tot i que els agents van ordenar-li aturar-se en un control rutinari, el jove de seguida va sortir corrent del lloc per intentar escapar-se, ja que tenia suspès el permís de conduir. Per això, la Policia no només va detenir-lo per superar la taxa d’alcoholèmia permesa, sinó també per un delicte contra la funció pública, en intentar saltar-se el control policial, i per un delicte contra l’Administració de la Justícia, ja que estava infringint una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.

La majoria de detencions es van concentrar el cap de setmana i a altes hores de la matinada

A banda d’aquesta detenció, durant la setmana passada el Cos de la Policia va arribar a efectuar-ne tretze més per aquest mateix motiu. Tots els detinguts són residents amb edats que oscil·len entre els 22 i els 61 anys. I la majoria es van concentrar durant el cap de setmana. El dissabte a la matinada, els agents van aturar dos homes residents, un de 25 anys i un de 38, per infringir el codi de circulació i superar la taxa d’alcoholèmia amb 1,04 g/l i 2,60 g/l, respectivament, mentre que en van retenir tres més en els controls rutinaris que s’emmarquen en la campanya d’alcoholèmia. El diumenge, en canvi, van detenir una dona de 25 anys, un jove de 26 i un altre de 31 que van donar taxes d’entre 0,80 i 0,90 g/l. I més enllà del jove que va intentar escapar-se del control, aquell dia va haver-hi un darrer detingut de 23 anys, que van aturar a les 16.45 hores amb una taxa d’1,22 g/l.

Una setmana enrere, el passat dilluns 29 d’abril, la Policia ja havia detingut un home de 41 anys en accidentar-se i posteriorment refusar la prova de control de tòxics, de maner que van acusar-lo d’un delicte contra la funció pública perquè va desobeir els agents i resistir-s’hi. Dos dies més tard, a la capital, va retenir un resident de 27 anys en detectar-li fins a 0,7 grams de cocaïnes en el marc d’un control a l’interior d’un box d’aparcament.