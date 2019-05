Neix la Representació del Partit Socialista portuguès a Andorra

El Partit Socialdemòcrata ha donat suport a la creació de la Representació del Partit Socialista portuguès a Andorra, un grup que neix amb la voluntat d’aconseguir una «participació més activa» de la comunitat lusitana en la vida política del Principat, així com per reclamar tant el dret a vot a les eleccions comunals per als residents com la legalització de la doble nacionalitat.

Precisament la seu del PS va acollir el passat dissabte la reunió fundacional de la Representació, que va comptar, per la part andorrana, amb l’assistència de la membre del comitè executiu Liliana Ribeiro, però també amb d’altres persones com el diputat portuguès Paulo Pisco, que ja va venir al Principat al mes de gener per participar en una taula rodona sobre diverses qüestions d’interès per als residents portuguesos a Andorra. El nou grup està format per Fernando Soares, Fernanda Miranda i Joao Luis Pereira Martins, qui ha assumit el càrrec de coordinador.

Propòsits de l’agrupació

Durant la trobada, la formació andorrana va transmetre ple suport a la iniciativa. Des de l’agrupació, en canvi, el coordinador de la Representació va aprofitar per posar de relleu que «la situació dels portuguesos a Andorra ha millorat gràcies a l’esforç que molts van fer en el passat». Tot i així, de seguida va afegir que «encara podem fer més». En aquest sentit, Pereira va recordar que «tenim obligacions i drets» i va mostrar-se convençut que «una participació més activa pot demostrar que volem ajudar a Andorra».

Entre els objectius del grup, el coordinador de la Representació va apuntar que volen reclamar tant el dret a vot a les comunals com la legalització de la doble nacionalitat. A més, sobre tots dos punts, va mostrar-se optimista amb la possibilitat d’aconseguir-los «gràcies al suport del Partit Socialista i del PS», ja que són precisament dues de les propostes que els socialdemòcrates portaven al programa electoral i intentaran batallar per aconseguir en el proper Consell General.