El Màgic Gliss suma 14.000 visitants en tres mesos

Cal recordar que el giny, que va comportar una inversió d’un milió d’euros, espera superar els 25.000 usuaris anuals, amb una capacitat d’absorció d’entre 180 i 200 persones cada hora. El tobogan, que utilitza el mateix sistema de vagonetes que el Tobotronc, permet a l’usuari arribar a velocitats de 40 quilòmetres per hora i hi poden pujar infants a partir de 3 anys. Ara bé, els menors de 8 han d’anar acompanyats d’un adult. Els preus dels viatges oscil·len entre els 5 euros un passatge (7 euros si baixen dues persones) i els 15 euros cinc passatges (20 euros si són dues persones).

Segons les dades facilitades per Grandvalira, el paquet més venut durant els mesos hivernals ha estat el que inclou tres baixades. El tipus de públic que ha provat l’atracció ha estat d’allò més variat. Des de família, passant per parelles fins a grups d’amics.

La bona acollida del producte fa ser optimistes als dirigents de l’estació, que confien que els resultats es mantinguin durant els mesos d’estiu, ja que juntament amb la tirolina que hi ha al Family Parc canillenc serà un dels atractius estrella com a activitat fora de la temporada d’esquí.

El Màgic Gliss, el tobogan de 555 metres de baixada i 180 de pujada que es va estrenar aquest any al sector de Canillo, ha donat millors resultats dels esperats. Segons es va informar des de Grandvalira l’atracció ha acumulat 14.000 visitants des del 17 de gener fins al 22 d’abril. Unes xifres que han comportat que des del domini s’admeti que «s’han superat les expectatives». D’aquesta manera, el tobogan acumula 145 viatges al dia de mitjana.

Per Meritxell Prat

