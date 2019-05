La Unió Sindical del Taxi forma la seva primera junta

La Unió Sindical del Taxi, tot i haver-se presentat en públic com una nova branca de l’USdA gairebé ja fa un mes, just ahir va constituir la seva primera junta. Segons van comunicar des de l’USdA, Manel Vázquez n’ha esdevingut el secretari general; Victor Ambor, el primer secretari; Marc Picò, el tresorer; i Jordi Pérez, el vocal. D’aquesta manera, ja poden començar a funcionar com a sindicat i a treballar pels objectius que van anunciar en la roda de premsa celebrada el passat 11 d’abril.

Les principals demandes que tenen sobre la taula són crear una única central de reserves per millorar el servei i acabar amb el «joc brut entre empreses», tornar a formar part dels serveis públics del país i estructurar d’una manera eficaç el sector. I, tal com ja van anunciar en aquella ocasió, sol·licitaran una reunió al proper Executiu per tal de traslladar-li aquestes peticions i acabar d’una vegada per totes amb les «greus deficiències» del sector.

En el moment de la presentació, el sindicat ja comptava amb una quinzena de professionals de les diferents empreses i associacions existents, entre les quals hi ha desavinences constatades. I, de fet, Vázquez ja va remarcar que crear una central conjunta no significa unificar les diferents empreses i associacions que hi ha actualment, sinó acabar amb la competència deslleial que hi ha entre elles. El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, també va reivindicar aquest únic telèfon –concretament de tres dígits, com ja va plantejar en el seu dia el Govern i va tombar una part del col·lectiu– i va assegurar que «milloraria el servei de cara als usuaris, ja que garantiria oferir el taxi més proper a l’usuari». Entre d’altres peticions, els sindicalistes volen recursos per estendre l’aplicació que alguns ja utilitzen com a eina de localització.