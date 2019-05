La novena Cursa de la Dona preveu més premis per a les guanyadores

La novena Cursa de la Dona a Andorra, organitzada per l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) i el Club d’Atletisme Valls d’Andorra (CAVA), se celebrarà el proper diumenge 2 de juny. L’objectiu és conscienciar la població sobre la necessitat de lluitar contra el càncer de mama i recaptar diners per a la investigació i la millora de la qualitat de vida de les dones afectades.

A partir del dia 28 de maig i fins al 31 de maig, s’obrirà un estand a illa Carlemany on, entre les 18.00 i les 20.00 20 hores, es podran recollir les samarretes i fer les inscripcions de manera presencial per un preu de 12 euros. El dissabte 1 de juny, l’últim dia per apuntar-s’hi, en canvi, l’estand estarà obert de les 11.00 a les 13.00 hores.

Nazzaro destaca la consolidació de la competició, que enguany té el lema ‘Cada pas és una victòria’

L’edició d’enguany comptarà amb dos recorreguts, de 2,5 i 5 quilòmetres, i sortirà a les 10.30 hores des de Vivand, davant de l’illa Carlemany, per recórrer els carrers d’Escaldes-Engordany i d’Andorra la Vella. Un cop més, la cursa recaptarà fons per a la lluita contra el càncer de mama i, juntament amb els patrocinadors: MoraBanc, illa Carlemany, Lolë, Júlia, farmàcia Galeno, comú d’Escaldes-Engordany, Eau d’Andorra by DonaSecret, Dermandtek, YogaKi, Caprabo, Viladomat, la idea és incrementar l’aportació de l’any passat, que va ser de 3.492 euros i va destinar-se a la Fundació IRB de Lleida.

Per a Montserrat Nazzaro, presidenta de l’ADA, la novena edició «demostra la consolidació d’aquesta cursa que dona suport a les afectades pel càncer, a les seves familiars i amics. Aquest any, el lema és Cada pas és una victòria, perquè tot suma per estar al costat de les afectades». La presidenta del CAVA, Anna Parramón, va mostrar-se molt satisfeta «per donar suport a una causa solidària a través d’un esport que cada cop té més adeptes i que és sinònim de salut i de superació».

En aquesta edició, la Cursa de la dona repartirà més premis, provinents de tots els patrocinadors. Entre d’altres obsequis, la primera classificada de la categoria absoluta s’emportarà un xec de 300 euros en vals regal de l’illa Carlemany; la segona, 250 euros; i la tercera, 200 euros. La primera classificada de les noies nascudes al 2004 o a posteriori, en canvi, rebrà un premi de 100 euros en vals regal d’illa Carlemany; la segona, de 75 euros; i la tercera, de 50 euros.