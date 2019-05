El Comitè Olímpic Andorrà rebaixa el nombre d’atletes fins els 27

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) va presentar ahir oficialment la delegació andorrana que participarà en els propers Jocs dels Petits Estats d’Europa que se celebraran del 27 de maig a l’1 de juny 2019 a Montenegro.

Per aquesta edició comptarà amb un total de 27 esportistes repartits en set disciplines esportives com són atletisme, judo, natació, petanca, tennis, tir i voleibol platja. D’aquesta manera, aquest any la convocatòria és molt menor en comparació als 49 esportistes que van participar en els Jocs dels Petits Estats d’Europa de San Marino 2017. Aquest fet es deu al fet que els jocs d’aquesta edició no compten amb el ciclisme com a disciplina, un esport en el qual el Principat sempre ha destacat. A més, Andorra tampoc comptarà amb una delegació de bàsquet perquè no ha complert les mínimes requerides pel COA que era haver fet medalla a l’Europeu dels Petits Estats. Cal recordar que la selecció va ser cinquena després que en el torneig hi prenguessin part dues potències com Noruega i Àustria, fet que va provocar que els tricolor no tinguessin opcions.

Segons va explicar Jaume Martí, president del COA, «ho tenim molt difícil en aquesta edició» perquè «Montenegro té molts bons atletes». Pel que fa a la selecció d’atletes, va recordar que «els criteris els hem establert amb les federacions» i que «vam posar un nivell no massa alt, que es corresponia a la medalla de bronze de San Marino». «En atletisme, sí hi ha joves que estan a prop de la mínima, els portem igualment perquè estiguin enredats de cara als Jocs d’Andorra», revelava. «Crec que Montenegro tindrà un gran equip i per tant, les 17 medalles de San Marino seran molt difícils d’aconseguir», assegurava i afegia que «a més, no tenim ciclisme i l’equip de voleibol platja és diferent».

Bones instal·lacions

Pel que fa a les instal·lacions de Montenegro, va explicar que «estan bé» però «la piscina i l’atletisme estan a una hora d’autobús». «Van agafar un ressort esportiu i al seu voltant hi ha de tot menys aquests dos altres esports, que estan lluny», explicava. Aquest fet provarà que els nedadors no hagin de fer series i que les competicions siguin a la tarda. «Ho hem fet perquè puguin competir més còmodament», assegurava.

Pel que fa als organitzadors, va explicar que «no tindran cap problema perquè tenen un gran nivell». «No hi haurà problemes ni d’hotel ni de res, ho faran bé i tot serà fàcil», afegia.

Per un altre costat, va reconèixer que «em fa patir el rendiment dels nostres atletes i del nostre esport». «Estem en moments molt difícils, als Jocs de Tarragona vam anar fatal perquè dels dos països que no van fer medalles, vam ser un d’ells», comentava i indicava que «ja veurem què passa» perquè l’any 2015 «teníem atletes com l’Hocine Haciane que despuntava». «En natació els costa una mica», puntualitzava i recordava la dificultat tant en aquests Jocs com en els d’Andorra d’aquí a dos anys. «Estem intentant motivar a tothom perquè puguin fer el màxim però està costant molt», reiterava. «I a sobre la piscina no ha estat llesta i això ha complicat molt els entrenaments», reiterava.

Finalment, va mostrar les esperances en el bon paper que poden fer els jugadors de tennis, amb les parelles formades per Ricardo Rodeiro i Laurent Recoruderc, i Victòria i el seu pare Joan Jiménez, que competiran en mixtes. «En atletisme tenim corredors molt bons, igual que en judo», manifestava Martí.