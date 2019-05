Gran pas per a la base

El golf té futur. I molt. La Federació de Golf d’Andorra està treballant de valent i aquest cap de setmana va donar el tret de sortida a un dels seus projectes estrella: l’Escola de Golf. I va aconseguir un ple absolut, ja que les 30 places previstes es van omplir ràpidament i ara, hi ha llista d’espera. De fet, vist l’èxit d’aquest esdeveniment que dura vuit diumenges, a la tardor, es tornarà a repetir, però en aquest cas, serà d’un mes i mig de duració. «Estem super contents perquè hem fet el ple, havíem posat 30 nens i hi ha llista d’espera, tenim moltes ganes i il·lusió», comenta Carles Teulé, president del Comitè d’Organització de la federació.

L’esdeveniment s’organitza juntament amb Aravell i la federació aporta els seus dos tècnics. «És una escola juvenil infantil que se celebra després de la temporada d’esquí i, per tant és un bon moment», assegura i afegeix que «es treballen totes les parts del joc, el curt i el llarg i es faran sortides al camp així com una competició el darrer dia, amb una entrega de trofeus».

De cara el futur, «el següent pas és treure conclusions». «Veurem nens que comencen a destacar i potser, en un futur, podran ser membres de la tecnificació, creiem que serà el que la nodrirà», reiterava i afegia que «és un esglaó que calia omplir entre el golf a les escoles i la tecnificació de la federació». El cost del curs és de 80 euros perquè l’entitat subvenciona la meitat i posen tot el material. «Els donem una base tècnica perquè tinguin un cert nivell», indica i recorda que «està fet amb dosis no continuades, perquè una temporada sencera a vegades és una mica massa». «Volíem que fos una primera incursió però que no fos tota la temporada», conclou Teulé.