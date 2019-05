Viladot fitxa pel Lakeland Tropics de la League Two

Aleix Viladot no para i per aquest motiu, ha fitxat pel Lakeland Tropics de la USL League Two, la quarta divisió dels Estats Units. En aquest sentit, és la lliga amateur més important del país i segons va explicar Viladot a EL PERIÒDIC, «vaig enviar els meus vídeos a l’equip i van mostrar interès».

Sens dubte, l’internacional andorrà es va mostrar molt satisfet perquè «és una lliga molt competitiva, on hi ha jugadors que acaben la universitat, amb molta experiència». A més, l’equip disputa també la U.S. Open Cup, competició en la qual participen els equips de totes les categories. «La nostra expectativa és guanyar el districte de Florida, quedar entre els dos primers i, per tant, poder disputar els play-off», revelava i assegurava que «amb els minuts que pugui tenir, podré millorar, agafar experiència i entrenar a un altre nivell, perquè la lliga superior ja és professional».

En aquest context, cal recordar que la realitat nord-americana és molt diferent de la nostra i aquesta és una lliga que comença ara al maig i dura dos mesos i mig en els quals es disputen 15 partits. «Si hi ha play-off, es pot allargar a l’agost», indicava i recordava que «es fa per evitar que hi hagi grans aturades, perquè les lligues universitàries acaben al novembre».

Amb una o dues setmanes de descans com a molt, l’andorrà es reincorporarà després al Marshalltown Community College per disputar la temporada.