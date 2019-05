Dues finals de l’Andorra HC per anar als play-off

Després de la victòria per 5 a 10 contra l’HC Montbui, l’Andorra HC de Roger Corral se situa a un punt dels play-off per l’ascens i per tant, l’optimisme i la il·lusió dins l’equip és màxima. «Esperàvem ser-hi abans però els rivals directes segueixen guanyant», comentava el tècnic tricolor i assegurava que «ara juguem dues finals, una contra el Sant Cugat i una altra contra el Monjos, dos equips que s’ho juguen tot per no perdre la categoria». «Serà molt complicat guanyar, hem d’esperar que els de dalt punxin però el Sitges i el Vendrell juguen contra el Barça i el Congrés, que són colíders», explicava.

«És molt complicat però estem en plena confiança per guanyar, s’està exhibint un bon nivell de joc i compromís però estem més pendents del resultat dels altres equips i això, a Montbui es va notar», remarcava. «Si anem als play-off, perquè no somiar», sentenciava. H