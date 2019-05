La Fira de Sant Ermengol té un impacte proper als 7 milions d’euros

Els resultats dels estudis elaborats per conèixer l’impacte econòmic que va obtenir l’any passat la Fira de Sant Ermengol i la Fira de Formatges Artesans del Pirineu indiquen que els dos esdeveniments van aconseguir una important repercussió econòmica, tant per a la Seu d’Urgell com per al conjunt del territori. Així ho va indicar la responsable de l’estudi, Rosa Badia, de l’empresa The Whatsons. Les conclusions s’han extret de l’anàlisi de 510 enquestes.

La Fira de Sant Ermengol 2018 va suposar un impacte econòmic de 6.939.821 euros. El retorn per cada euro invertit va ser de 33,2 euros, i es van crear 56 llocs de treball, equivalents a temps complet. Hi van passar 49.159 visitants, mentre que per la Fira de Formatges Artesans del Pirineu ho van fer 39.983 persones. L’esdeveniment va ser visitat en un 35% per un públic familiar, el 60% del qual tenia fins a 4 membres.

En relació amb el lloc d’on procedien els visitants, es destaca que el 34% van ser de la província de Barcelona, seguits dels veïns i veïnes de la Seu d’Urgell, que van sumar el 21%. L’estudi també ressalta que el 17% de les persones que van visitar la fira provenien d’Andorra. El 73% dels visitants va ser un públic ja fidelitzat, mentre que el 27% restant era novell i visitava per primera vegada la fira. Aquesta dada és un indicador de creixement.

La despesa mitjana de cada visitant a la Fira de Sant Ermengol va ser de 90,2 euros, el 60% dels quals es van destinar a productes d’alimentació a la fira, seguit d’un 50% en formatges. Val a dir també que el 83% dels visitants va fer algun àpat a la Seu, dels quals un 49% a la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, i un 31% a bars i restaurants de la ciutat.

La valoració global que fan els visitants de l’esdeveniment socioeconòmic és de 8,5 de puntuació mitjana, mentre que el 94% té la intenció de tornar a visitar la Fira de Sant Ermengol.