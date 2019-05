La Cambra estima que la meitat dels comerços del Pas han tancat

El president de la Cambra de Comerç i Serveis d’Andorra, Miquel Armengol, va estimar ahir que almenys la meitat dels comerços del Pas de la Casa van tancar el darrer cap de setmana, el que suposa que dels prop de 240 establiments que hi ha a la localitat encampadana «al voltant de 100 o 120» van baixar la persiana. «Si algú ha venut alguna cosa és per la gent que viu allà i poca cosa més» va manifestar Armengol un cop conclosa la reunió que va mantenir el Govern amb la patronal i les organitzacions empresarials per tractar les conseqüències del tancament de la carretera que connecta amb França. La xifra, però, no distingeix «quants estant tancats perquè són de temporada» va matisar Armengol. En tot cas, com va recordar Antoni Miralles, comerciant del Pas de la Casa, les dades no tenen en compte els comerços que segueixen en funcionament malgrat les adverses condicions laborals. «Hi ha molts comerços que estan oberts per una persona o el mínim imprescindible, ja que al final has de pagar igual i no tens alternativa d’enviar la gent a treballar en un altre lloc de la mateixa empresa a Andorra» va puntualitzar Miralles.

Per fer front a aquesta situació d’emergència es celebrarà avui un Consell de Ministres extraordinari en el qual es preveu que es determinin algunes mesures a aplicar, que en funció dels canvis legislatius que comportin podran entrar en vigor de manera immediata o, en el seu defecte, hauran d’esperar a la formació del nou Govern. Precisament aquesta situació de desemparament jurídic pot fer endarrerir l’implementació d’algun precepte, raó per la qual l’Executiu contempla que les mesures tinguin caràcter retroactiu. «No podem fer un decret de llei com fan a Espanya, llavors qualsevol solució serà a posteriori» va declarar Miralles, qui també va desitjar que les resolucions que s’adoptin al Consell de Ministres «puguin donar alguna solució des del punt de vista legislatiu», tot i que va admetre que «no tenim moltes esperances».

En aquest sentit, els representants de les organitzacions empresarials van sortir expectants de la reunió per saber quines de les seves propostes que van transmetre al cap de Govern en funcions, Toni Martí, tenen encaix en el marc legislatiu. «Bàsicament el que volem és veure què podem pagar menys del que paguem, ja sigui via impostos o a través de la CASS» va explicar Miralles sense entrar en concrecions sobre el contingut de les mesures. Amb tot, el comerciant va manifestar que «no sortim tampoc amb molt bones notícies. La realitat és que hi ha bona voluntat, però moltes vegades amb bona voluntat els negocis no funcionen. Aquí el que fa falta són mesures d’importància perquè la gent tingui una solució».

D’altra banda, unes de les línies de treball que va suggerir Armengol és organitzar campanyes publicitàries i turístiques «perquè la gent hi pugi durant tot el mes». La idea passaria per deslocalitzar esdeveniments que es celebren a altres indrets del país, principalment a la capital, i traslladar-los a la vila encampadana per compensar el dèficit de públic que està rebent el Pas de la Casa en els darrers dies. En relació amb aquest punt, Miralles va expressar la seva preocupació per recuperar l’afluència de visitants. «La gent se n’ha anat a un altre lloc i si li agrada més la solució a veure com fem perquè torni. Aquesta és la veritable incògnita a part de saber quan es tornarà a obrir la carretera» va pronunciar el comerciant.

Finalment, una de les qüestions que també va tractar Miralles és la necessitat de crear una associació de comerciants del Pas de la Casa. «Si hi ha un compromís de tots pots venir al Govern o al comú i fer demandes d’inversions com s’ha fet conjuntament a Carlemany i a Meritxell per impulsar l’aspecte comercial» va reivindicar Miralles aprofitant la situació d’emergència com una oportunitat per fer pinya entre els comerciants. «És fonamental tenir una associació per posar tota la força a un costat. No pots anar a demanar res a títol personal perquè no ets ningú. I quan arriben moments d’aquest tipus te n’adones de la importància d’estar tots units. El 23% del PIB del país necessita una visió àmplia per part del Govern i de les institucions» va exclamar.

DA es desplaça al Pas per reunir-se amb veins

El candidat de DA Xavier Espot, acompanyat també pels consellers Carles Enseñat i Maria Martisella, va desplaçar-se ahir fins al Pas de la Casa per reunir-se amb els veïns i «copsar quins són els seus neguits en moments díficils». Espot no va concretar terminis respecte a quan podria tornar a obrir-se la carretera «per no generar expectatives que no es podran complir», tot i que el dirigent demòcrata sí va manifestar que «farem tot el possible per donar suport al Govern» a l’hora d’adoptar mesures «en benefici del Pas de la Casa». En aquest sentit, va posar en valor l’acció de gratuïtat del túnel d’Envalira i va mostrar-se prudent respecte a mesures com la d’eximir d’impostos a les gasolineres del Pas que va proposar SDP: «Es pot valorar, però tot el que són exempcions fiscals i cotitzacions a la CASS no es poden vehicular a través d’un decret».

Contraban a través de les muntanyes

Uns instants després de concloure les declaracions a peu de carrer i a escassos 50 metres d’on es trobaven els tres consellers generals de DA que van fer la visita al Pas de la Casa, un parell d’individus d’origen magrebí van sortir a corre cuita d’un supermercat carregats de bosses. L’escena per si mateixa ja presagiava quelcom d’estrany, però les sospites es van confirmar quan a la primera cantonada van tòrcer en direcció a la vessant de la muntanya, on els estava esperant un altre receptor còmplice per ajudar-los amb la mercaderia. Així doncs, un cop van allunyar-se del camp visual dels testimonis presents van desaccelerar la cursa per enfilar-se per un dels nevats cims que envolta la vila encampadana.