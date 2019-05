El mercuri no puja de matinada

Any de rècords. De fred i de calor. Tot i que els termòmetres estan pujant camí de l’estiu, la matinada de dilluns va ser realment freda. Tant és així que va marcar les temperatures més baixes dels últims 19 anys en un mes de maig. Qui a primera hora del matí sigui al carrer o el camp, ha d’anar ben abrigat, tot i que al llarg del dia podrà anar traient-se capes.

La primavera sempre és una època amb fluctuacions importants no només de temps, sinó també de temperatures. És un període de canvis, i on arbres i plantes floreixen. Però igual que les persones, a la nit han d’aguantar temperatures força baixes. Un clar exemple són els -9,8 graus que marcava el termòmetre a les dues de la matinada a l’estació de Tossa Espiolets. A la de Fontverd va arribar a -5, mentre que a Sorteny els registres arribaven a -3,8 i a Perafita a -3,7. El mercuri no pujava, i amb una situació d’inversió tèrmica va provocar que a les Salines, que es troba a 1.445 metres, a les sis del matí hi hagués -4,9 graus. Aquesta inversió es produeix perquè l’aire fred pesa més, i un cop el vent desapareix, baixa per reposar en zones menys elevades.

En el que es porta d’any, aquesta no és la primera situació de rècord que es produeix a Andorra. El passat febrer, que va destacar per ser especialment càlid, es va arribar a l’estació central de FEDA (1.145 metres) a 22 graus, xifra màxima en un dia en el segon mes de l’any d’ençà que es recullen dades meteorològiques, el 1935. El fred actual nocturn no es trasllada al dia, amb temperatures normals per aquesta època. «Al Pirineu al maig és habitual l’entrada d’aire fred. Al nostre en particular, a les zones altes pot nevar», com assenyala el meteoròleg Josep Tomàs, ja que a partir dels 2.500 metres les precipitacions són en forma de neu o pedra, no de pluja. Les temperatures actuals tot i suposar una marca que feia temps que no es veia, «entra dins de la normalitat».

En els últims mesos han estat «més elevades de l’habitual, amb poques precipitacions», vivint un «hivern una mica més càlid del normal, però sense provocar que la neu es desfés del tot a les pistes». Amb aquest tram passat, a tothom ja li interessa que ve per davant, amb ganes que vingui el bon temps i la màniga curta es generalitzi. En els pròxims dies «anirà fent calor, però tampoc excessiva. Res de 30 graus. Al matí seguirà refrescant, i es podrà produir algun ruixadet. El final de setmana serà més càlid». Això vol dir que l’estiu encara està per arribar i que tot i la calor que es produeix durant el dia, s’ha de ser previsor. La tònica les pròximes setmanes serà anar-se posant i traient roba.