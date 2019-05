Espot es proposa revalidar els 17 vots pel debat d’investidura

El candidat de DA , Xavier Espot, va anunciar ahir que aquesta setmana iniciarà la segona ronda de contactes –de la qual quedarà exclòs el PS al presentar ja un altre candidat– amb «la mà estesa» a la resta de formacions polítiques «per tal d’obtenir els 17 vots a la investidura, o si poden ser més millor». Tot i que Espot va manifestar que el suport de L’A i CC a la candidatura de Roser Suñé com a síndica i Meritxell Palmitjavila com a subsíndica «no marca un precedent per a la investidura del cap de Govern», el dirigent demòcrata va mostrar-se optimista per aconseguir de nou el mateix nombre de suports. En aquest sentit, durant el transcurs de la setmana els demòcrates hauran de valorar si poden repetir la mateixa fórmula o si pel contrari han d’explorar una entesa amb els també quatre consellers de terceravia.

DA i PS inicien respectivament les seves segones rondes de contactes per trobar suports pel 14 de maig

En qualsevol cas, allò important, segons va explicar Espot, és prioritzar «un pacte de governabilitat que no només sigui a quatre anys vista, sinó que com més implicació hi hagi millor», raó per la qual va considerar que per assolir l’estabilitat cal «entrar a formar part d’un Govern de coalició».

Sota aquesta premissa, l’objectiu és estudiar amb quina formació política poden tenir una major predisposició «ni que sigui inicial des del punt de vista de les coincidències ideològiques i programàtiques». És per aquesta raó que des de DA són partidaris d’elaborar una entesa que «haurà de beure dels diferents programes electorals», on «tothom haurà de ser capaç de fer concessions, inclosos nosaltres també». Amb tot, Espot tampoc va descartar l’escenari de governar en solitari i assolir pactes puntuals d’Estat durant la legislatura «perquè al final som la formació amb més escons i la més votada».

Per la seva banda, el PS també intentarà moure fitxa i mantenir les converses que ja va iniciar per aconseguir suports per al seu candidat Pere López. Els socialdemòcrates ja han manifestat en reiterades ocasions que els agradaria repetir l’entesa de les parroquials amb L’A en el debat d’investidura, però aquests últims s’han desmarcat, de moment, de qualsevol acord i tenen previst decidir el seu rol per a la propera legislatura en els propers dies.