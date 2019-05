L’obra de Shangti, preparada per ser exposada a la Biennal de Venècia

Ultims detalls per lluir davant els visitants. La Biennal de Venècia es realitza de l’11 de maig al 24 de novembre i artistes i estaments representants, acaben de preparar les seves obres per ser exposades. La delegació andorrana, amb tot preparat al pavelló, espera l’inici de l’exposició internacional per mostrar les creacions de Philippe Shangti.

Només queden els darrers serrells per a tenir-ho tot preparat de cara a la inauguració. La comissària andorrana, Eva Martínez Zoe, remarcava ahir que «està anant tot sobre el calendari previst. Estem molt contents, el pavelló està pràcticament muntat, totes les obres estan al seu lloc i només queden petits detalls» per completar la instal·lació de les obres, amb l’equip de l’artista i del Govern «molt satisfets» del que s’han trobat fins al moment a la ciutat italiana. A poc per a que s’obrin les portes de l’esdeveniment «només cal esperar que el resultat sigui un èxit pel públic tant el dia de la inauguració com els sis mesos que durarà la mostra, i que el pavelló d’Andorra agradi». Per la seva part, Shangti assegurava sentir-se «molt satisfet de l’exposició. És fantàstica», confeccionant una instal·lació «molt maca» i tot «fent-ho amb gran passió. Tots estem impacients per l’obertura i esperant a veure què passa».

Andorra està present a la mostra amb The future is now (El futur és ara), que és una representació de la degeneració del planeta i la humanitat. L’artista francès imagina un món on l’oxigen és un bé de luxe, els arbres han desaparegut i només es poden veure als museus i on mengem insectes. El Principat repeteix presència al mateix pavelló de fa dos anys, a l’Instituto Santa Maria della Pietà, que està situat al barri del Castello, just davant el Gran Canal i molt a prop de la plaça de San Marco. L’edifici és un antic convent, orfenat i conservatori de música. L’església, construïda el segle XVIII per Giorgio Massari, es va utilitzar com a sala de concerts a més de ser un espai de culte. Antonio Vivaldi va treballar-hi com a mestre de cor, escrivint-hi cantates i va fer-hi classes de seminari.