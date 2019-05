Falsa alarma al Lycée

Uns 1.000 alumnes del Lycée Comte de Foix han estat desallotjats avui al matí després que aquests i els seus mestres sentissin una forta olor a gas. L'avís l'ha donat l'escola francesa a les 11.20 hores i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Bombers que han acordonat la zona i han fet una lectura de detecció de gas per tot el recinte que ha estat negativa. Posteriorment, han entrat al centre l'empresa responsable del gas i els serveis de manteniment que han corroborat que no hi havia cap fuita. A les 13.00 hores la situació ja estava controlada. No hi ha hagut cap ferit i a hores d'ara el Lycée ja ha tornat a la normalitat.