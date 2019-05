Ple de cloenda de legislatura a l’Ajuntament de la Seu

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell va celebrar ahir l’últim ple ordinari d’aquesta legislatura abans de la celebració de les eleccions municipals, el 26 de maig. En espera que es constitueixi la propera corporació municipal, aquest era el darrer plenari per al fins ara alcalde de la ciutat i per a diversos regidors, tant de l’equip de govern com de l’oposició, que tenen previst no continuar al consistori la legislatura vinent, ja sigui perquè no es presenten a les eleccions o bé perquè no hi concorren en llocs rellevants.



Per això, al final del ple, Albert Batalla va fer un agraïment públic a la resta de regidors, als treballadors municipals i a tots els veïns i veïnes que han col·laborat en el funcionament de la ciutat «en uns anys complicats, de crisi econòmica i de pressió des de les administracions superiors, i en què l’Ajuntament ha mirat d’estar a l’alçada». L’actual alcalde va fer un agraïment especial als tinents d’alcalde Jesús Fierro i Anna Vives per la seva feina al llarg dels darrers anys «en una ciutat que no s’atura i que cal fer evolucionar».



El també exdiputat al Parlament va tenir un record especial per a la seva família, «pel seu suport incondicional», i n’ha recordat que li han ensenyat «tres paraules clau». La primera, «si us plau, a les persones que siguin a l’Ajuntament la propera legislatura, treballeu incansablement i poseu el ciutadà al centre de les decisions; la segona, gràcies, a totes les persones que, al marge de si estan o no a l’Ajuntament, han sumat a favor de la Seu perquè la ciutat anés millor; i la tercera, perdó, per si en algun moment no hem fet les coses prou bé o no hem donat la resposta prou correcta, però sempre hem intentat fer les coses de la millor manera i de la manera més honesta».



Entre els punts que es van aprovar en aquest últim ple, en destaca la modificació del pla d’ajuts per a la rehabilitació de façanes i porxos, que ha tirat endavant amb el vot favorable de PDeCAT, CXSeu i ERC i l’abstenció de la CUP, informa Ràdio Seu.