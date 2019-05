La Guàrdia Civil decomissa tabac per més de 20.000 euros

La Guàrdia Civil va intervenir 4.711 paquets de tabac i 2.160 grams de picadura en dos controls fiscals duts a terme al municipi de les Valls de Valira (Alt Urgell). La mercaderia, valorada en 20.490,56 euros, es va localitzar la setmana passada a l’interior d’un vehicle privat i d’un autocar.



Una de les actuacions va tenir lloc diumenge al recinte duaner de la Farga de Moles, quan els agents van revisar un vehicle de transport de passatgers, amb matrícula francesa i 72 persones a bord. Després de preguntar-los si tenien alguna cosa per declarar, van constatar com, en diversos equipatges, hi havia més tabac del permès. Després que els efectius comprovessin que la quantitat de tabac que portaven alguns dels viatgers de l’autocar sobrepassava el límit permès per a cada viatger, van tornar a preguntar als passatgers per aquesta mercaderia però cap d’ells no se’n va voler fer càrrec. Per aquest motiu, es va decomissar tot el gènere que s’havia localitzat: 2.861 paquets de tabac i 2.160 grams de picadura, per un valor total de gairebé 13.000 euros.