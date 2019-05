Les empreses suspenen en transformació digital

Les empreses andorranes suspenen en transformació digital, ja que obtenen una nota de 2,8 sobre 10. De totes maneres, els responsables de l’estudi, Iniced, MoraBanc i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis es mostren optimistes que aquest resultat millori i destaquen, sobretot, que moltes de les empreses tenen la intenció d’iniciar aquesta transformació digital. Per tant, el repte és que en futurs estudis aquesta nota pugui millorar. De fet, el director d’Innovació Comercial i Banca Digital de MoraBanc, Ignasi Martín, creu que l’any que ve es podria millorar en cinc dècimes i va manifestar que cal que la necessitat de transformació digital, que es va palesar durant la jornada que es va desenvolupar ahir al voltant d’aquesta temàtica, «s’escampi» i que tothom tingui clar que «vivim en el canvi i que ens hem d’adaptar».



D’aquesta manera, els experts van subratllar que un 12% de les empreses estan abordant o han abordat la digitalització i ja disposen d’un full de ruta definida. Cal destacar que aquest estudi s’ha fet en base a empreses de més de deu treballadors a les quals es va qüestionar sobre un seguit de temes al voltant d’aquesta digitalització. Un centenar va respondre els qüestionaris. Altra dada que s’ha posat en relleu és que només el 18% de les societats compten amb perfils amb formació especialitzada i específica per poder abordar aquesta transformació digital. Altres dades que es podrien considerar negatives són que el 75% de les empreses no estan adoptant encara l’ús de les noves tecnologies que estan transformant el mercat. A l’altre costat de la balança hi ha que el 22% han incorporat una estratègia de negoci digital a través de l’e-commerce o el ‘marketplace’. També hi ha que un 31% destinen entre un 11% i un 30% del pressupost a diverses iniciatives de transformació digital. Martín va destacar que malgrat el resultat negatiu sigui un suspens, Andorra, per les seves característiques, pot ser «un embrió per a múltiples iniciatives» i pot esdevenir un país digital.