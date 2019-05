MoraBanc i Pyrénées, aliança estratègica

MoraBanc i el grup Pyrénées van fer pública ahir una aliança estratègica per desenvolupar el sector del finançament del consum a Andorra. Com a part de l’acord, MoraBanc ha adquirit una participació de la Societat Financera Pyrénées. L’operació respon als objectius dels plans estratègics de les dues entitats i la seva voluntat de créixer en el mercat andorrà. L’aliança entre les dues marques de referència al país també passa per buscar sinergies i noves oportunitats de negoci. Per a Pedro González Grau, president de MoraBanc, «seguirem reforçant el nostre compromís amb Andorra i els nostres clients, associant-nos amb un gran grup amb molt arrelament al país i amb un equip humà amb molta experiència en el sector del gran consum, per impulsar el creixement del crèdit gràcies a la nostra solvència». Amb aquesta aliança, MoraBanc vol tenir major presència en el finançament del consum. Segons Lluís Alsina, director general de l’entitat bancària, «l’operació ens permetrà ampliar la gamma actual de productes conjuntament amb el gurp Pyrénées i millorar l’oferta als nostres clients».

Gràcies a aquest acord, Pyrénées suma un soci financer i tecnològic per desenvolupar el mercat de finançament del consum. Patrick Pérez Padrere, president de la Societat Finançera Pyrénées, apunta que «MoraBanc permetrà donar més múscul a Pyrénées per seguir creixent en el mercat del gran consum i del crèdit especialitzat».



L’operació està subjecta a la posterior aprovació de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), va informar l’ANA.