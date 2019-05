Imbernón, nou coordinador de la base de l’FC Andorra de Piqué

L’exentrenador de l’FC Andorra i referent del futbol nacional, Richard Imbernón, s’ha convertit en el nou coordinador de la base del club. D’aquesta manera, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, Imbernón torna després d’haver estat substituït per Gabri García a la banqueta i liderarà el projecte de la base. A més, podria comptar amb Josep Joan Linares, qui va ser el seu segon entrenador; i Joel Martínez, que va tenir-lo com a jugador.



En els pròxims dies, l’entitat farà oficial la seva incorporació i a més detallarà com serà aquest projecte, que s’espera que sigui molt ambiciós. En aquest context, cal recordar que el mateix Gerard Piqué, durant la presentació de l’equip, va remarcar que «estem treballant en la base» i en el seu moment va assegurar que «en les pròximes setmanes es tindrien notícies al respecte» i, per tant, aquest projecte comença amb l’home que tants triomfs va donar al Vallbanc FC Santa Coloma de la Lliga Multisegur Assegurances. Piqué, a més, va indicar que aquesta base «és molt important i és on es demostrarà que no només és un primer equip, perquè és un projecte sòlid i els joves han de ser una font de talent».



Per tant, cal recordar que la voluntat del club és crear conjunts de futbol formatiu i apostar per un segon equip i no estar limitat a un club que militi al futbol professional. Ara per ara, el club només disposa d’un juvenil que és gestionat per la Federació Andorrana de Futbol.



A més, cal recordar que la principal novetat pel que fa a les subvencions esportives per l’any vinent, va ser el bloqueig de la partida destinada al club i segons va manifestar el secretari d’estat d’Esports, Jordi Beal, «no és que el Govern deixi de donar-li suport, sinó que estem a l’espera d’una base que fins ara no tenia». «Si el club la crea, tindrà l’opció de demanar una subvenció puntual, i en funció d’això, entraríem a valorar quina partida exacta s’hi destinarà», remarcava i reiterava que «quan el projecte tiri endavant, tindrà crèdit si és necessari», ja que hi ha una partida reservada pels «projectes que no estan 100% definits». També va explicar que el club havia presentat «un projecte per desenvolupar la base que encara no ha executat».



D’altra banda, l’FC Andorra ja va mostrar les seves intencions amb la base i el passat 19 d’abril va organitzar el Futbiot Andorra, un torneig per a escoles enfocat en l’educació dels valors a través del futbol que es va celebrar a Encamp. Van ser 300 els inscrits en aquest primer torneig. Els participants van ser alumnes de 5è i 6è de primària (entre 10 i 12 anys) que provenien de 12 escoles andorranes. «És un orgull veure com neix aquest primer torneig gràcies a la implicació de la societat andorrana», va afirmar Piqué. El torneig va ser organitzat per Biot Foundation, amb l’FC Andorra i Grandvalira com a principals patrocinadors. «Em va emocionar molt el projecte, des del moment en què se’m va presentar, no vaig dubtar a donar el meu suport», assegurava el blaugrana i afegia que «esperem que la col·laboració no quedi només en aquest dia i puguem seguir treballant junts en el futur».

Fulminats

Quan Linares i Imbernón van ser substituïts a la banqueta, l’entrenador es va manifestar dolgut per les maneres com s’havien fet les coses. «L’únic que em sap greu és com s’han fet les coses, no han estat prou clars», va manifestar en aquell moment. Així, es va incorporar com a entrenador amb il·lusió per un projecte «a mig-llarg termini, amb una plantilla jove i amb progressió».



Per un altre costat, va recordar en aquell moment que haver estat entrenador de l’FC Andorra «havia estat un orgull». «Veure’m amb la jaqueta posada de l’equip amb l’escut m’emociona», revelava i recordava que «és el club de la meva vida». «Estic dolgut però content a la vegada, desitjo que tot surti bé, el projecte és molt més ambiciós i tant de bo que els puguin aconseguir els objectius marcats», afegia. Ara, això passarà amb ell.